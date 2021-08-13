https://ria.ru/20210813/evakuatsiya-1745602061.html

Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений - РИА Новости, 13.08.2021

Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Жители Керчи должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления территорий, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:31

2021-08-13T11:31

2021-08-13T11:33

происшествия

республика крым

керчь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Жители Керчи должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления территорий, сообщили в пресс-службе администрации города.Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком идет в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. При этом врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков заявил, что обстановка в городе остается под контролем, по состоянию на утро подтоплений жилых домов нет.В городе развернуто на случай эвакуации два пункта сбора.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html

республика крым

керчь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, керчь, россия