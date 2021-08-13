11:31 13.08.2021 (обновлено: 11:33 13.08.2021)
Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений
Администрации Керчи: жители города должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Жители Керчи должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления территорий, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком идет в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. При этом врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков заявил, что обстановка в городе остается под контролем, по состоянию на утро подтоплений жилых домов нет.
"В ближайшее время ожидается усиление осадков. Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации", - говорится в сообщении.
В городе развернуто на случай эвакуации два пункта сбора.
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