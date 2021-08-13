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Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений
Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений - РИА Новости, 13.08.2021
Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений
Жители Керчи должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления территорий, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:31
2021-08-13T11:33
происшествия
республика крым
керчь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Жители Керчи должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления территорий, сообщили в пресс-службе администрации города.Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком идет в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. При этом врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков заявил, что обстановка в городе остается под контролем, по состоянию на утро подтоплений жилых домов нет.В городе развернуто на случай эвакуации два пункта сбора.
https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html
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происшествия, республика крым, керчь, россия
11:31 13.08.2021 (обновлено: 11:33 13.08.2021)
 
Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

Администрации Керчи: жители города должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи
Девушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Жители Керчи должны быть готовы к возможной эвакуации в случае подтопления территорий, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком идет в море. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу. При этом врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков заявил, что обстановка в городе остается под контролем, по состоянию на утро подтоплений жилых домов нет.
"В ближайшее время ожидается усиление осадков. Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации", - говорится в сообщении.
В городе развернуто на случай эвакуации два пункта сбора.
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