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Липецкая область
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В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог
В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог - РИА Новости, 13.08.2021
В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог
Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:15
2021-08-13T14:15
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, торги по всем 25 участкам объявят в ближайшее время. Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Артамонов отметил, что в список на ремонт вошли улицы расположенные как в центре Липецка, так и на его окраинах."Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти. Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы. Жителям всех районов города и области нужны качественные и безопасные дороги", - сказал Артамонов.
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
14:15 13.08.2021
 

В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРемонт автотрассы
Ремонт автотрассы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЛИПЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, торги по всем 25 участкам объявят в ближайшее время. Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Артамонов отметил, что в список на ремонт вошли улицы расположенные как в центре Липецка, так и на его окраинах.
"Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти. Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы. Жителям всех районов города и области нужны качественные и безопасные дороги", - сказал Артамонов.
Проект по благоустройству общественных пространств в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Липецкая областьОбществоЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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