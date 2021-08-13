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В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог
В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог - РИА Новости, 13.08.2021
В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог
Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:15
2021-08-13T14:15
2021-08-13T14:15
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липецкая область
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ЛИПЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, торги по всем 25 участкам объявят в ближайшее время. Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Артамонов отметил, что в список на ремонт вошли улицы расположенные как в центре Липецка, так и на его окраинах."Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти. Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы. Жителям всех районов города и области нужны качественные и безопасные дороги", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов