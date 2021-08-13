https://ria.ru/20210813/dorogi-1745637715.html

В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог

В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог - РИА Новости, 13.08.2021

В Липецке по просьбам жителей отремонтируют 25 участков дорог

Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:15

2021-08-13T14:15

2021-08-13T14:15

липецкая область

общество

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году по просьбам жителей отремонтируют в областном центре 25 участков дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, торги по всем 25 участкам объявят в ближайшее время. Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Артамонов отметил, что в список на ремонт вошли улицы расположенные как в центре Липецка, так и на его окраинах."Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти. Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы. Жителям всех районов города и области нужны качественные и безопасные дороги", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html

липецк

липецкая область

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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов