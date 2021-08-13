14:10 13.08.2021 (обновлено: 14:28 13.08.2021)
В ДНР назвали идею Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленной
Представитель ДНР Никоноров: идея Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленна
© Фото : официальный сайт Главы ДНР Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что попытка Киева инициировать внеочередное заседание подгруппы является созданием видимости бурной деятельности.
Он пояснил, что представители Киева уже второй раз предлагают созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности в формате видеоконференции.
"Это делается на фоне того, что уже более девяти месяцев Украина на любых заседаниях, - как очередных, так и внеочередных, - демонстрирует полное отсутствие заинтересованности в результатах работы, в частности, блокируя наши предметные письменные предложения по запуску… механизма двухстороннего взаимодействия по реагированию на нарушения (режима прекращения огня - ред.)", - сказал Никоноров журналистам.
Он добавил, что при этом обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются и напомнил, что с 28 июля в результате них погибли десять ополченцев, ранения получили четверо, повреждено 22 жилых дома.
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"Как и прежде, считаем нынешнюю инициативу украинской стороны бессмысленной попыткой создать видимость бурной деятельности, пользуясь тем, что мы продолжаем соблюдать все достигнутые договоренности… Если украинская сторона хочет мира, то пусть вернется к соблюдению договоренностей и перестанет стрелять по мирному населению", - сказал Никоноров.
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