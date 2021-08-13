Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/dnr-1745636547.html
В ДНР назвали идею Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленной
В ДНР назвали идею Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленной - РИА Новости, 13.08.2021
В ДНР назвали идею Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленной
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что попытка Киева инициировать внеочередное РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:10
2021-08-13T14:28
в мире
киев
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602353508_268:4:1490:691_1920x0_80_0_0_d8bfb06218cf890b4d686232d551d143.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что попытка Киева инициировать внеочередное заседание подгруппы является созданием видимости бурной деятельности.Он пояснил, что представители Киева уже второй раз предлагают созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности в формате видеоконференции."Это делается на фоне того, что уже более девяти месяцев Украина на любых заседаниях, - как очередных, так и внеочередных, - демонстрирует полное отсутствие заинтересованности в результатах работы, в частности, блокируя наши предметные письменные предложения по запуску… механизма двухстороннего взаимодействия по реагированию на нарушения (режима прекращения огня - ред.)", - сказал Никоноров журналистам.Он добавил, что при этом обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются и напомнил, что с 28 июля в результате них погибли десять ополченцев, ранения получили четверо, повреждено 22 жилых дома."Как и прежде, считаем нынешнюю инициативу украинской стороны бессмысленной попыткой создать видимость бурной деятельности, пользуясь тем, что мы продолжаем соблюдать все достигнутые договоренности… Если украинская сторона хочет мира, то пусть вернется к соблюдению договоренностей и перестанет стрелять по мирному населению", - сказал Никоноров.
https://ria.ru/20210811/dnr-1745368108.html
https://ria.ru/20210809/peregovory-1745040229.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602353508_128:0:1461:1000_1920x0_80_0_0_09257d992089a393f20611ac014de66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:10 13.08.2021 (обновлено: 14:28 13.08.2021)
 
В ДНР назвали идею Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленной

Представитель ДНР Никоноров: идея Киева созвать подгруппу по Донбассу бессмысленна

© Фото : официальный сайт Главы ДНР Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : официальный сайт Главы ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что попытка Киева инициировать внеочередное заседание подгруппы является созданием видимости бурной деятельности.
Он пояснил, что представители Киева уже второй раз предлагают созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности в формате видеоконференции.
"Это делается на фоне того, что уже более девяти месяцев Украина на любых заседаниях, - как очередных, так и внеочередных, - демонстрирует полное отсутствие заинтересованности в результатах работы, в частности, блокируя наши предметные письменные предложения по запуску… механизма двухстороннего взаимодействия по реагированию на нарушения (режима прекращения огня - ред.)", - сказал Никоноров журналистам.
Он добавил, что при этом обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются и напомнил, что с 28 июля в результате них погибли десять ополченцев, ранения получили четверо, повреждено 22 жилых дома.
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:09
В ДНР заявили о переходе украинского военного на сторону ополченцев
"Как и прежде, считаем нынешнюю инициативу украинской стороны бессмысленной попыткой создать видимость бурной деятельности, пользуясь тем, что мы продолжаем соблюдать все достигнутые договоренности… Если украинская сторона хочет мира, то пусть вернется к соблюдению договоренностей и перестанет стрелять по мирному населению", - сказал Никоноров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 13:44
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР
 
В миреКиевООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
01:12При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
Лента новостейМолния