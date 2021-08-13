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"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли
"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли - РИА Новости, 13.08.2021
"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли
Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" в I полугодии 2021 года показала один из лучших результатов в своей истории, свидетельствует опубликованная в пятницу РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:37
2021-08-13T17:37
новости компаний - экономика
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" в I полугодии 2021 года показала один из лучших результатов в своей истории, свидетельствует опубликованная в пятницу отчетность компании.В компании считают, что показатели первых шести месяцев позволят выплатить хорошие промежуточные дивиденды и увеличить выплаты акционерам по итогам года."Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года", - сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе, посвященном отчету по МСФО.Сечин также добавил, что в июле "Роснефть" досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год на общую сумму 73,5 миллиарда рублей.Производственная эффективностьПо данным отчета, чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, в I полугодии составила 382 миллиарда рублей против убытка в 113 миллиардов рублей годом ранее. Показатель EBITDA за период вырос более чем в 2 раза до 1,016 триллиона рублей, свободный денежный поток - в 2,5 раза до 505 миллиардов рублей.Он также отметил высокий уровень операционной и производственной эффективности компании, который позволил значительно улучшить финансовые показатели и продолжить последовательное снижение общего финансового долга.Так, удельные операционные затраты "Роснефти" на добычу остаются на одном из самых низких уровней в мире - 2,6 доллара за баррель нефтяного эквивалента.Также в релизе указывается, что увеличение EBITDA по отношению к уровню прошлого года связано преимущественно с ростом цен и положительным эффектом "обратного акциза" в 2021 году.Добыча также растетПоложительный эффект на результаты компании оказывает и растущая добыча сырья. Так, добыча жидких углеводородов во II квартале 2021 года выросла на 5,1% и достигла 354,7 миллиона баррелей или 47,8 миллиона тонн. Показатель добычи за I полугодие достиг 692,1 миллиона баррелей (93,3 миллиона тонн). Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,9 миллиона баррелей в сутки.Рост добычи в компании объясняют постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, а также замещением ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами.Общая добыча углеводородов "Роснефти" во втором квартале составила 452,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), или 61,1 миллиона тонн н.э., увеличившись на 5,6% квартал к кварталу. В целом по итогам первого полугодия добыча углеводородов составила 881,2 миллиона баррелей н.э., или 118,9 миллиона тонн н.э.Напомним, что в 2020 году добыча нефти и конденсата "Роснефти" снизилась на 11,2% - до 204,51 миллиона тонн. Основной причиной такой динамики стали ограничения, связанные с участием в России в соглашении ОПЕК+.
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новости компаний - экономика, игорь сечин, роснефть
17:37 13.08.2021
 

"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День третий
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" в I полугодии 2021 года показала один из лучших результатов в своей истории, свидетельствует опубликованная в пятницу отчетность компании.
В компании считают, что показатели первых шести месяцев позволят выплатить хорошие промежуточные дивиденды и увеличить выплаты акционерам по итогам года.
"Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года", - сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе, посвященном отчету по МСФО.
Сечин также добавил, что в июле "Роснефть" досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год на общую сумму 73,5 миллиарда рублей.
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Производственная эффективность

По данным отчета, чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, в I полугодии составила 382 миллиарда рублей против убытка в 113 миллиардов рублей годом ранее. Показатель EBITDA за период вырос более чем в 2 раза до 1,016 триллиона рублей, свободный денежный поток - в 2,5 раза до 505 миллиардов рублей.
"На фоне улучшения макроэкономической ситуации во втором квартале 2021 года, в частности, восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, компания по итогам первого полугодия получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза", - пояснил Сечин.
Он также отметил высокий уровень операционной и производственной эффективности компании, который позволил значительно улучшить финансовые показатели и продолжить последовательное снижение общего финансового долга.
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Так, удельные операционные затраты "Роснефти" на добычу остаются на одном из самых низких уровней в мире - 2,6 доллара за баррель нефтяного эквивалента.
Также в релизе указывается, что увеличение EBITDA по отношению к уровню прошлого года связано преимущественно с ростом цен и положительным эффектом "обратного акциза" в 2021 году.

Добыча также растет

Положительный эффект на результаты компании оказывает и растущая добыча сырья. Так, добыча жидких углеводородов во II квартале 2021 года выросла на 5,1% и достигла 354,7 миллиона баррелей или 47,8 миллиона тонн. Показатель добычи за I полугодие достиг 692,1 миллиона баррелей (93,3 миллиона тонн). Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,9 миллиона баррелей в сутки.
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Общая добыча углеводородов "Роснефти" во втором квартале составила 452,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), или 61,1 миллиона тонн н.э., увеличившись на 5,6% квартал к кварталу. В целом по итогам первого полугодия добыча углеводородов составила 881,2 миллиона баррелей н.э., или 118,9 миллиона тонн н.э.
Напомним, что в 2020 году добыча нефти и конденсата "Роснефти" снизилась на 11,2% - до 204,51 миллиона тонн. Основной причиной такой динамики стали ограничения, связанные с участием в России в соглашении ОПЕК+.
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