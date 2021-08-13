https://ria.ru/20210813/dividendy-1745675597.html

"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли

"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли - РИА Новости, 13.08.2021

"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли

Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" в I полугодии 2021 года показала один из лучших результатов в своей истории, свидетельствует опубликованная в пятницу РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:37

2021-08-13T17:37

2021-08-13T17:37

новости компаний - экономика

игорь сечин

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5f021f5a42d897e6cdb3cfce280422.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" в I полугодии 2021 года показала один из лучших результатов в своей истории, свидетельствует опубликованная в пятницу отчетность компании.В компании считают, что показатели первых шести месяцев позволят выплатить хорошие промежуточные дивиденды и увеличить выплаты акционерам по итогам года."Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года", - сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе, посвященном отчету по МСФО.Сечин также добавил, что в июле "Роснефть" досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год на общую сумму 73,5 миллиарда рублей.Производственная эффективностьПо данным отчета, чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, в I полугодии составила 382 миллиарда рублей против убытка в 113 миллиардов рублей годом ранее. Показатель EBITDA за период вырос более чем в 2 раза до 1,016 триллиона рублей, свободный денежный поток - в 2,5 раза до 505 миллиардов рублей.Он также отметил высокий уровень операционной и производственной эффективности компании, который позволил значительно улучшить финансовые показатели и продолжить последовательное снижение общего финансового долга.Так, удельные операционные затраты "Роснефти" на добычу остаются на одном из самых низких уровней в мире - 2,6 доллара за баррель нефтяного эквивалента.Также в релизе указывается, что увеличение EBITDA по отношению к уровню прошлого года связано преимущественно с ростом цен и положительным эффектом "обратного акциза" в 2021 году.Добыча также растетПоложительный эффект на результаты компании оказывает и растущая добыча сырья. Так, добыча жидких углеводородов во II квартале 2021 года выросла на 5,1% и достигла 354,7 миллиона баррелей или 47,8 миллиона тонн. Показатель добычи за I полугодие достиг 692,1 миллиона баррелей (93,3 миллиона тонн). Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,9 миллиона баррелей в сутки.Рост добычи в компании объясняют постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, а также замещением ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами.Общая добыча углеводородов "Роснефти" во втором квартале составила 452,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), или 61,1 миллиона тонн н.э., увеличившись на 5,6% квартал к кварталу. В целом по итогам первого полугодия добыча углеводородов составила 881,2 миллиона баррелей н.э., или 118,9 миллиона тонн н.э.Напомним, что в 2020 году добыча нефти и конденсата "Роснефти" снизилась на 11,2% - до 204,51 миллиона тонн. Основной причиной такой динамики стали ограничения, связанные с участием в России в соглашении ОПЕК+.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/rosneft-1597549796.html

https://ria.ru/20210406/rosneft-1727102454.html

https://ria.ru/20210603/uglevodorody-1735357040.html

https://ria.ru/20210605/sechin-1735775804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, игорь сечин, роснефть