https://ria.ru/20210813/belgorod-1745639802.html
Строительство центра гимнастики в Белгороде начнется в этом году
Строительство центра гимнастики в Белгороде начнется в этом году - РИА Новости, 13.08.2021
Строительство центра гимнастики в Белгороде начнется в этом году
Строительство спортивного комплекса для занятий художественной гимнастикой в Белгороде начнется в этом году, заявил в пятницу глава области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:23
2021-08-13T14:23
2021-08-13T14:23
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Строительство спортивного комплекса для занятий художественной гимнастикой в Белгороде начнется в этом году, заявил в пятницу глава области Вячеслав Гладков.В преддверии Дня физкультурника Гладков посетил площадку, на которой планируют построить новый спортивный комплекс."Необходимо провести инвентаризацию всех инженерных коммуникаций на этой территории. Кроме того, надо подумать над строительством дополнительной гостиницы для спортсменов из других регионов и стран. Объект серьезный, мы должны сделать все на высшем уровне", - приводит слова Гладкова облправительство.Также глава региона подчеркнул, что Белгороду нужен центр единоборств, финансирование на строительство которого планируют заложить уже на следующий год."Белгородская область сильна своими бойцам в самых разных дисциплинах: бокс, самбо, кикбоксинг. Мы должны поддерживать и развивать этот интерес", - отметил Гладков.Строительство центра художественной гимнастики завершится в 2023 году. Единовременно новый спортивный комплекс смогут посещать 470 человек за смену.
https://ria.ru/20210811/belgorod-1745411041.html
https://ria.ru/20210810/sud-1745146789.html
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белгород, вячеслав гладков
Строительство центра гимнастики в Белгороде начнется в этом году
Губернатор Гладков: строительство центра гимнастики в Белгороде начнется в этом году
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости.
Строительство спортивного комплекса для занятий художественной гимнастикой в Белгороде
начнется в этом году, заявил в пятницу глава области Вячеслав Гладков
.
В преддверии Дня физкультурника Гладков посетил площадку, на которой планируют построить новый спортивный комплекс.
"Необходимо провести инвентаризацию всех инженерных коммуникаций на этой территории. Кроме того, надо подумать над строительством дополнительной гостиницы для спортсменов из других регионов и стран. Объект серьезный, мы должны сделать все на высшем уровне", - приводит слова Гладкова облправительство.
Также глава региона подчеркнул, что Белгороду нужен центр единоборств, финансирование на строительство которого планируют заложить уже на следующий год.
"Белгородская область сильна своими бойцам в самых разных дисциплинах: бокс, самбо, кикбоксинг. Мы должны поддерживать и развивать этот интерес", - отметил Гладков.
Строительство центра художественной гимнастики завершится в 2023 году. Единовременно новый спортивный комплекс смогут посещать 470 человек за смену.