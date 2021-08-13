https://ria.ru/20210813/arkhangelsk-1745625150.html

Жильцов аварийных домов в Архангельской области переселят раньше срока

Жильцов аварийных домов в Архангельской области переселят раньше срока - РИА Новости, 13.08.2021

Жильцов аварийных домов в Архангельской области переселят раньше срока

Программа Архангельской области по переселению жителей из аварийного жилищного фонда, реализация которой рассчитана до 2025 года, может быть завершена раньше,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:14

2021-08-13T13:14

2021-08-13T13:14

архангельская область

общество

архангельская область

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

александр цыбульский

александр гуцан

сзфо

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 авг – РИА Новости. Программа Архангельской области по переселению жителей из аварийного жилищного фонда, реализация которой рассчитана до 2025 года, может быть завершена раньше, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на рабочей встрече с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном."Мы серьезно нарастили темп – в этом году получили практически в три раза больше дополнительного финансирования, чем за предыдущие два года, и планируем программу переселения, которая рассчитана до 2025 года, реализовать раньше", - сообщил Цыбульский.Он отметил, что в сентябре-октябре регион должен получить дополнительные средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ, власти рассчитывают существенным образом перевыполнить планы, сформированные ранее.Как пояснили в пресс-службе областного правительства, большие объемы дополнительного финансирования, которые получил регион, связаны в том числе с наличием на территории Архангельской области деревянных домов, которые не признаны аварийными, но подвержены риску схода со свай. С этой проблемой глава региона в прошлом году обращался к президенту РФ Владимиру Путину, после чего из федерального бюджета регион получил 156 миллионов рублей на расселение таких домов, еще порядка 40 миллионов рублей было выделено из регионального бюджета. Средства направлены на приобретение квартир жителям домов, которые уже сошли со свай.Однако, отмечают в правительстве, этих средств недостаточно, чтобы переселить жителей всех домов, имеющих риск схода со свай. Региональное правительство продолжает работу в этом направлении с федеральным центром."Только за последние две недели у нас три дома сошли со свай, и количество этих домов растет – у нас уже более 130 домов, которые потенциально имеют высокую степень угрозы схода со свай. Проблема в том, что это дома, которые не были признаны аварийными до 1 января 2017 года и, по сути, не подпадают под федеральную программу переселения", – отметил Цыбульский.Средства, направленные после обращения главы региона к президенту РФ, пойдут на покупку 45 квартир. Конкурсные процедуры на приобретение 11 квартир уже запущены. Остальные аукционы администрация областного центра планирует объявить до конца августа. Жилье будет предоставлено тем, кто больше всего в нем нуждается: пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми и тем, у кого нет альтернативного жилья."Для этих людей мы вопрос переселения закроем, но в целом он все равно остается актуальным, и мы вышли с предложением в федеральное правительство о том, чтобы нам выделили порядка 2-3 миллиардов рублей для строительства домов, в которые мы внепрограммным образом переселим остальных граждан. Это проблема крайне важная и социально, и экономически, поскольку людей, которые остаются без жилья, мы сегодня уже не можем обеспечить даже маневренным фондом, потому что он полностью занят", – подчеркнул Цыбульский.Гуцан поддержал предложения губернатора. Он отметил важность активного взаимодействия главы региона с Минстроем России и Фондом содействия реформированию ЖКХ в решении вопросов ликвидации аварийного фонда и предоставления гражданам комфортного жилья.В настоящий момент министерство строительства РФ и Фонд содействия реформированию ЖКХ ведут работу над новой программой, в соответствии с которой планируется предоставить жилье гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года."Важным инструментом, который позволит улучшить жилищные условия северян, также является реализация проектов комплексного развития территорий, предусматривающих строительство целых кварталов с объектами социальной инфраструктуры. В текущем году в Архангельской области предполагается запустить как минимум три таких проекта", - добавили в пресс-службе регионального правительства.

https://ria.ru/20210812/tserkov-1745528822.html

https://ria.ru/20210729/proekt-1743420626.html

https://ria.ru/20210726/draka-1742879965.html

архангельская область

сзфо

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общество, архангельская область, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр цыбульский, александр гуцан, сзфо, россия