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Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве
Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве - РИА Новости, 13.08.2021
Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве
Следователь просит Гагаринский суд арестовать водителя, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два пешехода,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:35
2021-08-13T17:35
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователь просит Гагаринский суд арестовать водителя, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два пешехода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина."В суд поступило ходатайство следователя об аресте Ильи Корнеева, который совершил наезд на остановку по улице Миклухо-Маклая", - сказала собеседница агентства.В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Её 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
https://ria.ru/20210813/voronezh-1745634495.html
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происшествия, москва, россия
17:35 13.08.2021
 
Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве

Следствие попросило суд арестовать водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователь просит Гагаринский суд арестовать водителя, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два пешехода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
"В суд поступило ходатайство следователя об аресте Ильи Корнеева, который совершил наезд на остановку по улице Миклухо-Маклая", - сказала собеседница агентства.
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В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.
У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Её 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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