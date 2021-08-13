Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве
Следствие попросило суд арестовать водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователь просит Гагаринский суд арестовать водителя, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два пешехода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
"В суд поступило ходатайство следователя об аресте Ильи Корнеева, который совершил наезд на остановку по улице Миклухо-Маклая", - сказала собеседница агентства.
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В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.
У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Её 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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