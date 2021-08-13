https://ria.ru/20210813/arest-1745674284.html

Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве

Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве - РИА Новости, 13.08.2021

Следствие попросило арестовать водителя, протаранившего остановку в Москве

Следователь просит Гагаринский суд арестовать водителя, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два пешехода,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:35

2021-08-13T17:35

2021-08-13T17:35

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следователь просит Гагаринский суд арестовать водителя, который накануне влетел в остановку на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два пешехода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина."В суд поступило ходатайство следователя об аресте Ильи Корнеева, который совершил наезд на остановку по улице Миклухо-Маклая", - сказала собеседница агентства.В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Её 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

https://ria.ru/20210813/voronezh-1745634495.html

https://ria.ru/20210812/avariya-1745483614.html

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происшествия, москва, россия