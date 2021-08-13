https://ria.ru/20210813/anapa-1745668979.html

Эксперт объяснил, почему сейчас в Анапе не стоит выходить в море

Эксперт объяснил, почему сейчас в Анапе не стоит выходить в море - РИА Новости, 13.08.2021

Эксперт объяснил, почему сейчас в Анапе не стоит выходить в море

Купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны, сообщил начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:14

2021-08-13T18:14

2021-08-13T19:17

туризм

краснодарский край

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны, сообщил начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Стариков.Ситуации с непогодой, подобной той, что сегодня складывается в Анапе, не было десятки лет. За минувшую ночь выпала трехмесячная норма осадков, подтоплено множество домов и участков. К середине дня власти ввели в городе режим ЧС, ожидая во второй половине дня очередных ливней."Категорически запрещено купание в море и во всех водоемах, – напомнил Стариков в видео в инстаграме жителям и гостям города. – Обращаю ваше внимание, что вы несете личную ответственность за свою жизнь".Он также напомнил, что режим ЧС накладывает на граждан определенные ограничения. "Понимаем, идет отдых, но тем не менее два-три дня надо не выходить на море и на берег", – добавил Стариков.

https://ria.ru/20210813/anapa-1745647546.html

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