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Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан
Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан - РИА Новости, 13.08.2021
Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан
Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:00
2021-08-13T18:02
в мире
франция
мид франции‎
обострение ситуации в афганистане
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ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий в этой стране, сообщил представитель французского МИД."Мы с апреля 2021 года призывали французов, присутствующих в Афганистане, покинуть страну, и они имели возможность это сделать с помощью рейса, организованного французскими властями 16 июля. В связи с ухудшением на прошлой неделе ситуации с безопасностью мы снова призвали французов как можно скорее покинуть страну", - сказал представитель внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Париж эвакуировать из Кабула своё посольство и соотечественников.Он добавил, что Франция продолжает "очень внимательно следить за крайне тревожными событиями в Афганистане".В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210813/kabul-1745674024.html
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html
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в мире, франция, мид франции‎, обострение ситуации в афганистане
18:00 13.08.2021 (обновлено: 18:02 13.08.2021)
 
Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан

Власти Франции дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан из-за ухудшения безопасности

© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий в этой стране, сообщил представитель французского МИД.
"Мы с апреля 2021 года призывали французов, присутствующих в Афганистане, покинуть страну, и они имели возможность это сделать с помощью рейса, организованного французскими властями 16 июля. В связи с ухудшением на прошлой неделе ситуации с безопасностью мы снова призвали французов как можно скорее покинуть страну", - сказал представитель внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Париж эвакуировать из Кабула своё посольство и соотечественников.
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Он добавил, что Франция продолжает "очень внимательно следить за крайне тревожными событиями в Афганистане".
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреФранцияМИД Франции‎Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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