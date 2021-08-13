https://ria.ru/20210813/afganistan-1745680072.html

Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан

Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан - РИА Новости, 13.08.2021

Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан

Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:00

2021-08-13T18:00

2021-08-13T18:02

в мире

франция

мид франции‎

обострение ситуации в афганистане

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ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Власти Франции уже дважды призвали своих граждан покинуть Афганистан в связи с ухудшением там ситуации с безопасностью и продолжают следить за развитием событий в этой стране, сообщил представитель французского МИД."Мы с апреля 2021 года призывали французов, присутствующих в Афганистане, покинуть страну, и они имели возможность это сделать с помощью рейса, организованного французскими властями 16 июля. В связи с ухудшением на прошлой неделе ситуации с безопасностью мы снова призвали французов как можно скорее покинуть страну", - сказал представитель внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Париж эвакуировать из Кабула своё посольство и соотечественников.Он добавил, что Франция продолжает "очень внимательно следить за крайне тревожными событиями в Афганистане".В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/kabul-1745674024.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, мид франции‎, обострение ситуации в афганистане