https://ria.ru/20210812/zhivotnye-1745512282.html

Центр реабилитации диких животных в Москве принял около 30 питомцев в июле

Центр реабилитации диких животных в Москве принял около 30 питомцев в июле - РИА Новости, 12.08.2021

Центр реабилитации диких животных в Москве принял около 30 питомцев в июле

Центр реабилитации диких животных принял около 30 новых питомцев в июле, среди них крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:12

2021-08-12T17:12

2021-08-12T17:12

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дикие животные

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центр реабилитации диких животных принял около 30 новых питомцев в июле, среди них крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что по данным на конец июля, 549 животных содержатся в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Среди них – краснокнижные виды."В июле в центр поступило 28 новых обитателей. В их числе – крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона. В Центре также проживают тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи, черепахи. Из птиц – филины, фазаны, певчие канарейки, амадины, а также различные виды попугаев - волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако, ара", - цитируют в сообщении заместителя руководителя департамента Дениса Алексеева.Уточняется, что у каждого питомца, который проживает в центре, своя история: отказались или выбросили на улицу владельцы, изъяли из незаконного оборота, срочно требуется помощь – распространенные причины, по которым животные оказываются в центре. Изъятые животные, которых привозят в центр, как правило, имеют проблемы со здоровьем. Это, в частности, инфекции, травмы, состояние стресса, истощение.Сообщается, что на горячую линию департамента в год от жителей поступает несколько сотен обращений по диким животным. Нередко люди не знают, что делать с питомцами и пытаются пристроить их в "хорошие руки".

https://ria.ru/20210811/bogomoly-1745476952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дикие животные