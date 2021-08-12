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Центр реабилитации диких животных в Москве принял около 30 питомцев в июле
Центр реабилитации диких животных в Москве принял около 30 питомцев в июле - РИА Новости, 12.08.2021
Центр реабилитации диких животных в Москве принял около 30 питомцев в июле
Центр реабилитации диких животных принял около 30 новых питомцев в июле, среди них крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:12
2021-08-12T17:12
2021-08-12T17:12
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центр реабилитации диких животных принял около 30 новых питомцев в июле, среди них крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что по данным на конец июля, 549 животных содержатся в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Среди них – краснокнижные виды."В июле в центр поступило 28 новых обитателей. В их числе – крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона. В Центре также проживают тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи, черепахи. Из птиц – филины, фазаны, певчие канарейки, амадины, а также различные виды попугаев - волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако, ара", - цитируют в сообщении заместителя руководителя департамента Дениса Алексеева.Уточняется, что у каждого питомца, который проживает в центре, своя история: отказались или выбросили на улицу владельцы, изъяли из незаконного оборота, срочно требуется помощь – распространенные причины, по которым животные оказываются в центре. Изъятые животные, которых привозят в центр, как правило, имеют проблемы со здоровьем. Это, в частности, инфекции, травмы, состояние стресса, истощение.Сообщается, что на горячую линию департамента в год от жителей поступает несколько сотен обращений по диким животным. Нередко люди не знают, что делать с питомцами и пытаются пристроить их в "хорошие руки".
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москва, дикие животные
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центр реабилитации диких животных принял около 30 новых питомцев в июле, среди них крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что по данным на конец июля, 549 животных содержатся в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Среди них – краснокнижные виды.
"В июле в центр поступило 28 новых обитателей. В их числе – крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона. В Центре также проживают тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи, черепахи. Из птиц – филины, фазаны, певчие канарейки, амадины, а также различные виды попугаев - волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако, ара", - цитируют в сообщении заместителя руководителя департамента Дениса Алексеева.
Уточняется, что у каждого питомца, который проживает в центре, своя история: отказались или выбросили на улицу владельцы, изъяли из незаконного оборота, срочно требуется помощь – распространенные причины, по которым животные оказываются в центре. Изъятые животные, которых привозят в центр, как правило, имеют проблемы со здоровьем. Это, в частности, инфекции, травмы, состояние стресса, истощение.
"Тех зверей, которым удалось помочь, выпускают на волю, в привычный дом. Но не все животные могут восстановиться и вновь адаптироваться к условиям естественной среды обитания. Некоторые навсегда остаются в Центре реабилитации под присмотром специалистов", – цитируют в сообщении Алексеева.
Сообщается, что на горячую линию департамента в год от жителей поступает несколько сотен обращений по диким животным. Нередко люди не знают, что делать с питомцами и пытаются пристроить их в "хорошие руки".