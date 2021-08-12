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В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6
В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 12.08.2021
В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:00
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в мире
сша
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в более 2,4 тысячи километров от поселения Эдинбург Семи Морей на британском архипелаге Тристан-да-Кунья, его очаг залегал на глубине 78 километров.В связи с землетрясением сейсмологи изучает возможность возникновения цунами в Карибском регионе. Предупреждение пока не объявлено.
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в мире, сша
22:00 12.08.2021 (обновлено: 23:02 12.08.2021)
 
В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов

© МеркаторЮжные Сандвичевы острова
Южные Сандвичевы острова - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Меркатор
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в более 2,4 тысячи километров от поселения Эдинбург Семи Морей на британском архипелаге Тристан-да-Кунья, его очаг залегал на глубине 78 километров.
В связи с землетрясением сейсмологи изучает возможность возникновения цунами в Карибском регионе. Предупреждение пока не объявлено.
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