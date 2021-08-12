https://ria.ru/20210812/zemletryasenie-1745551911.html

В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6

В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 12.08.2021

В районе Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:00

2021-08-12T22:00

2021-08-12T23:02

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/94988/08/949880805_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_c8b52584d51d84f562baf1d33ffd3a37.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в более 2,4 тысячи километров от поселения Эдинбург Семи Морей на британском архипелаге Тристан-да-Кунья, его очаг залегал на глубине 78 километров.В связи с землетрясением сейсмологи изучает возможность возникновения цунами в Карибском регионе. Предупреждение пока не объявлено.

https://ria.ru/20210811/filippiny-1745403911.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша