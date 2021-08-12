Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/zarazhenie-1745500804.html
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку - РИА Новости, 12.08.2021
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку
Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:21
2021-08-12T18:03
распространение коронавируса
ухань
китай
воз
коронавирус covid-19
питер бен эмбарек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbe3a6e051e8c1e2632360866a0145f9.jpg
МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому телеканалу TV 2, что версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя."Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сообщили в телекомпании со ссылкой на ученого, который подчеркнул, что это только гипотеза.По мнению исследователей, "вполне возможно", что пандемия началась с заражения человека летучей мышью. "Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб - одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами", - рассказал Эмбарек телеканалу TV 2.Он добавил, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии и продолжают работать с несколькими гипотезами.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.Китай не раз заявлял, что в случае с информацией о коронавирусе всегда действовал открыто и транспарентно.
https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html
ухань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7eba6a7ed4d7943c761bdcff1ccea45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ухань, китай, воз, коронавирус covid-19, питер бен эмбарек
16:21 12.08.2021 (обновлено: 18:03 12.08.2021)
 
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку

Эксперт ВОЗ Эмбарек: первый случай заражения COVID-19 мог произойти при работе ученых КНР "в поле"

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому телеканалу TV 2, что версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя.
"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сообщили в телекомпании со ссылкой на ученого, который подчеркнул, что это только гипотеза.
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 21:53Распространение коронавируса
СNN: США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя
По мнению исследователей, "вполне возможно", что пандемия началась с заражения человека летучей мышью. "Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб - одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами", - рассказал Эмбарек телеканалу TV 2.
Он добавил, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии и продолжают работать с несколькими гипотезами.
ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
Китай не раз заявлял, что в случае с информацией о коронавирусе всегда действовал открыто и транспарентно.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаУханьКитайВОЗКоронавирус COVID-19Питер Бен Эмбарек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
07:03Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
Лента новостейМолния