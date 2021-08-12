https://ria.ru/20210812/zarazhenie-1745500804.html
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку - РИА Новости, 12.08.2021
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку
Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:21
2021-08-12T16:21
2021-08-12T18:03
распространение коронавируса
ухань
китай
воз
коронавирус covid-19
питер бен эмбарек
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МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому телеканалу TV 2, что версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя."Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сообщили в телекомпании со ссылкой на ученого, который подчеркнул, что это только гипотеза.По мнению исследователей, "вполне возможно", что пандемия началась с заражения человека летучей мышью. "Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб - одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами", - рассказал Эмбарек телеканалу TV 2.Он добавил, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии и продолжают работать с несколькими гипотезами.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.Китай не раз заявлял, что в случае с информацией о коронавирусе всегда действовал открыто и транспарентно.
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РИА Новости
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ухань, китай, воз, коронавирус covid-19, питер бен эмбарек
16:21 12.08.2021 (обновлено: 18:03 12.08.2021)
В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку
Эксперт ВОЗ Эмбарек: первый случай заражения COVID-19 мог произойти при работе ученых КНР "в поле"
МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости.
Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ
, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае
, Питер Эмбарек
заявил датскому телеканалу
TV 2, что версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя.
"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане
), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сообщили в телекомпании со ссылкой на ученого, который подчеркнул, что это только гипотеза.
По мнению исследователей, "вполне возможно", что пандемия началась с заражения человека летучей мышью. "Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб - одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами", - рассказал Эмбарек телеканалу TV 2.
Он добавил, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии и продолжают работать с несколькими гипотезами.
ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
Китай не раз заявлял, что в случае с информацией о коронавирусе всегда действовал открыто и транспарентно.