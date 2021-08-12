https://ria.ru/20210812/zarazhenie-1745500804.html

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку - РИА Новости, 12.08.2021

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку

Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:21

2021-08-12T16:21

2021-08-12T18:03

распространение коронавируса

ухань

китай

воз

коронавирус covid-19

питер бен эмбарек

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МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек заявил датскому телеканалу TV 2, что версию заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя."Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сообщили в телекомпании со ссылкой на ученого, который подчеркнул, что это только гипотеза.По мнению исследователей, "вполне возможно", что пандемия началась с заражения человека летучей мышью. "Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб - одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами", - рассказал Эмбарек телеканалу TV 2.Он добавил, что пока ученые не нашли точной причины распространения пандемии и продолжают работать с несколькими гипотезами.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.Китай не раз заявлял, что в случае с информацией о коронавирусе всегда действовал открыто и транспарентно.

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

ухань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ухань, китай, воз, коронавирус covid-19, питер бен эмбарек