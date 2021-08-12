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ЕР внесет в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
ЕР внесет в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж - РИА Новости, 12.08.2021
ЕР внесет в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
Фракция "Единой России" в Госдуме внесет законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:17
2021-08-12T03:46
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме внесет законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.С этой же инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов.Сейчас граждане обладают правом на досрочный выход на пенсию на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее 60-ти и 55 лет для соответствующих групп населения. Однако, отметил депутат, в необходимый для этого стаж на сегодняшний день включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.Неверов подчеркнул, что при двух годах, посвященных срочной службе, гражданин физически не может накопить необходимые для выхода к 60 годам на пенсию 42 года.Если поправка вступит в силу с 1 января 2022 года, то уже в следующем году в стаж будет засчитываться служба армии.Неверов добавил, что авторами проекта закона выступили сенаторы и депутаты от "Единой России" Андрей Турчак, Андрей Исаев, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Михаил Тарасенко, Виктор Бондарев.
https://ria.ru/20210811/mrot-1745287612.html
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общество, москва, владимир шаманов, единая россия, госдума рф, лдпр, виктор бондарев, михаил тарасенко, россия
00:17 12.08.2021 (обновлено: 03:46 12.08.2021)
 
ЕР внесет в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Фракция "Единой России" внесет в ГД законопроект о включении срока службы в армии в трудовой стаж

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме внесет законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
С этой же инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов.
"Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" внесет сегодня такой законопроект", — пояснил Неверов.
Сейчас граждане обладают правом на досрочный выход на пенсию на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее 60-ти и 55 лет для соответствующих групп населения. Однако, отметил депутат, в необходимый для этого стаж на сегодняшний день включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.
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Неверов подчеркнул, что при двух годах, посвященных срочной службе, гражданин физически не может накопить необходимые для выхода к 60 годам на пенсию 42 года.
Если поправка вступит в силу с 1 января 2022 года, то уже в следующем году в стаж будет засчитываться служба армии.
Неверов добавил, что авторами проекта закона выступили сенаторы и депутаты от "Единой России" Андрей Турчак, Андрей Исаев, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Михаил Тарасенко, Виктор Бондарев.
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