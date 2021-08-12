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В России появится учет недействительных загранпаспортов
В России появится учет недействительных загранпаспортов - РИА Новости, 12.08.2021
В России появится учет недействительных загранпаспортов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает ведение общефедерального учета недействительных загранпаспортов, проект находится в базе РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:08
2021-08-12T22:08
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интерпол
госдума рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает ведение общефедерального учета недействительных загранпаспортов, проект находится в базе нижней палаты парламента.Уточняется, что законопроектом предлагается разграничить два вида паспортов - внутренний и загранпаспорт - первый будет именоваться как "внутрироссийский паспорт", второй - просто "паспорт"."Необходимость изменения в общефедеральном учете статуса паспорта на "недействительный" обусловлена недопущением использования гражданином недействительного паспорта, а также постоянной передачей информации о недействительных паспортах в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России для информирования представителей иностранных государств достоверными сведениями по украденным и утерянным проездным документам", - отмечается в пояснительной записке.Законопроектом расширяются основания для признания паспорта недействительным: утрата паспорта, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т.д.Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства - "проектируемые изменения также направлены на сокращение срока оформления паспорта с трех месяцев до одного месяца".Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении."При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта), паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20210725/pasport-1742819733.html
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паспорт, интерпол, госдума рф, россия
22:08 12.08.2021
 
В России появится учет недействительных загранпаспортов

Правительство внесло в Госдуму законопроект об учете недействительных загранпаспортов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает ведение общефедерального учета недействительных загранпаспортов, проект находится в базе нижней палаты парламента.
Уточняется, что законопроектом предлагается разграничить два вида паспортов - внутренний и загранпаспорт - первый будет именоваться как "внутрироссийский паспорт", второй - просто "паспорт".
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"Необходимость изменения в общефедеральном учете статуса паспорта на "недействительный" обусловлена недопущением использования гражданином недействительного паспорта, а также постоянной передачей информации о недействительных паспортах в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России для информирования представителей иностранных государств достоверными сведениями по украденным и утерянным проездным документам", - отмечается в пояснительной записке.
Законопроектом расширяются основания для признания паспорта недействительным: утрата паспорта, прекращение гражданства, непригодность документа, невозврат по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение и т.д.
Предполагается также уточнить срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства - "проектируемые изменения также направлены на сокращение срока оформления паспорта с трех месяцев до одного месяца".
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Если гражданин имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, то при решении о временном ограничении его права на выезд из РФ его паспорт будет храниться у организации-работодателя, принявшей на себя решение о временном ограничении.
"При расторжении (прекращении) трудового договора (контракта) либо истечении срока действия трудового договора (контракта), паспорт направляется в государственный орган, выдавший его, и хранится там до окончания срока действия паспорта или ограничения на выезд гражданина из Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
 
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