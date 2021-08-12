https://ria.ru/20210812/zaderzhaniya-1745467704.html

Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре

Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре - РИА Новости, 12.08.2021

Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре

МВД опубликовала видео задержания двух из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:04

2021-08-12T13:04

2021-08-12T14:13

происшествия

истра

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. МВД опубликовала видео задержания двух из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру, в которой скрывались Денис Грозаву и Иван Цуркану.Позднее полиция сообщила о явке с повинной третьего сбежавшего преступника, однако его личность пока не раскрывается.В ночь на 6 августа из ИВС в подмосковной Истре сбежали пять человек: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/istra-1745466990.html

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание заключенных, сбежавших из истринского изолятора В Московской области задержаны двое подозреваемых в побеге из ИВС (https://youtu.be/7eqfTMJ515M), третий самостоятельно пришел в органы полиции и сдался. В настоящее время со всеми тремя работают следователи ГСУ СК России по Московской области. Расследование уголовного дела в отношении лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ) продолжается. 2021-08-12T13:04 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, министерство внутренних дел рф (мвд россии), побег подсудимых из ивс в истре