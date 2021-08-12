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Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре
Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре - РИА Новости, 12.08.2021
Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре
МВД опубликовала видео задержания двух из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:04
2021-08-12T14:13
происшествия
истра
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. МВД опубликовала видео задержания двух из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру, в которой скрывались Денис Грозаву и Иван Цуркану.Позднее полиция сообщила о явке с повинной третьего сбежавшего преступника, однако его личность пока не раскрывается.В ночь на 6 августа из ИВС в подмосковной Истре сбежали пять человек: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.
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истра
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Задержание заключенных, сбежавших из истринского изолятора
В Московской области задержаны двое подозреваемых в побеге из ИВС (https://youtu.be/7eqfTMJ515M), третий самостоятельно пришел в органы полиции и сдался. В настоящее время со всеми тремя работают следователи ГСУ СК России по Московской области. Расследование уголовного дела в отношении лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ) продолжается.
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происшествия, истра, министерство внутренних дел рф (мвд россии), побег подсудимых из ивс в истре
13:04 12.08.2021 (обновлено: 14:13 12.08.2021)
 
Опубликовано видео задержания беглецов из изолятора в Истре

МВД опубликовало видео задержания двух заключенных Грозаву и Цуркану, сбежавших из ИВС в Истре

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. МВД опубликовала видео задержания двух из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.
На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру, в которой скрывались Денис Грозаву и Иван Цуркану.
Позднее полиция сообщила о явке с повинной третьего сбежавшего преступника, однако его личность пока не раскрывается.
В ночь на 6 августа из ИВС в подмосковной Истре сбежали пять человек: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.
Камера в изоляторе временного содержания ОМВД в Истре, из которой сбежали заключенные. Кадр видео
13:00В России
"Открыли "кормушки" и отключили камеры". Как помогли беглецам в Истре
 
ПроисшествияИстраМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Побег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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