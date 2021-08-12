https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-1745477091.html

Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии

Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии - РИА Новости, 12.08.2021

Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет принудительной вакцинации против нового коронавируса, а только добровольная. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:00

2021-08-12T14:00

2021-08-12T14:20

в мире

белоруссия

александр лукашенко

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет принудительной вакцинации против нового коронавируса, а только добровольная.Вместе с тем, отметил президент, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить: это, например, врачи или работники торговли. "Но никакой принудиловки", - подчеркнул Лукашенко.Он предупредил чиновников о жесткой реакции, если до него дойдет информация о принудительной вакцинации. "Не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее. Знаете, что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной", - сказал президент.Между тем Лукашенко заявил, что считает вакцинацию все же главной задачей в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом, по его словам, каждый должен понимать, что вакцинация не обеспечивает полной безопасности, и это показывает ситуация в мире. "Но то, что вакцина ослабит болезнь, если вдруг заразишься, - это факт практически неоспоримый", - сказал глава государства.Президент подчеркнул, что каждый человек - сам хозяин своего здоровья, но он также должен понимать, что это не только его здоровье, ведь можно заразить других, и в этом заключается общественная ответственность.Лукашенко напомнил, что вакцины в стране есть – китайская, российская. "Запад предложил нам через Польшу западную вакцину. Если минздраву она нужна, мы можем ее завезти для того, чтобы люди могли выбрать", - заявил президент.Как сообщила пресс-служба президента, 12 августа глава государства посещает ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19. По ее данным, главе государства доложат о текущей эпидемиологической ситуации в ходе вакцинации населения, выполнении поручений по разработке противовирусных вакцин всех видов. Речь также пойдет о перспективах производства белорусской вакцины от COVID-19.

https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597915400.html

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728078784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210619/belorussiya-1737708288.html

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Лукашенко: "Никакой насильственной вакцинации. Предупреждаю!" Лукашенко — о недопустимости (https://t.me/uranews/25408) обязательной вакцинации от ковида. 2021-08-12T14:00 true PT0M53S

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19