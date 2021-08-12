https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745496923.html

Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий в соцсетях о "вакцинах смерти"

Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий в соцсетях о "вакцинах смерти" - РИА Новости, 12.08.2021

Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий в соцсетях о "вакцинах смерти"

Суд в Калуге обязал местную жительницу заплатить штраф в 15 тысяч рублей за публикацию в соцсетях фейковой информации о "вакцинах смерти" от COVID-19, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:51

2021-08-12T15:51

2021-08-12T16:22

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Суд в Калуге обязал местную жительницу заплатить штраф в 15 тысяч рублей за публикацию в соцсетях фейковой информации о "вакцинах смерти" от COVID-19, сообщает УМВД по области.Сообщается, что оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области выявили в соцсетях факт распространения в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".Полиция подчеркнула, что распространение этой информации "создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения" и подпадает под ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ."Стражи правопорядка установили автора фейковой информации. Им оказалась ранее судимая за совершение тяжких насильственных и имущественных преступлений жительница города Калуги 1988 года рождения… Постановлением суда гражданка признана виновной в совершении указанного административного правонарушения, ей назначено наказание виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210811/aksenov-1745309051.html

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происшествия, общество, калужская область, калуга, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19