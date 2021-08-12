15:51 12.08.2021 (обновлено: 16:22 12.08.2021)
Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий в соцсетях о "вакцинах смерти"
Суд в Калуге оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей за комментарий в соцсетях о "вакцинах смерти"
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Суд в Калуге обязал местную жительницу заплатить штраф в 15 тысяч рублей за публикацию в соцсетях фейковой информации о "вакцинах смерти" от COVID-19, сообщает УМВД по области.
Сообщается, что оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области выявили в соцсетях факт распространения в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".
"В обсуждении информации о предпринимаемых мерах по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции и защите населения Калужской области от ее негативных последствий, пользователь… оставил комментарий о "вакцинах смерти" от заболевания СOVID-19, а также информацию о летальном исходе в случае вакцинирования", - говорится в релизе.
Полиция подчеркнула, что распространение этой информации "создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения" и подпадает под ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.
"Стражи правопорядка установили автора фейковой информации. Им оказалась ранее судимая за совершение тяжких насильственных и имущественных преступлений жительница города Калуги 1988 года рождения… Постановлением суда гражданка признана виновной в совершении указанного административного правонарушения, ей назначено наказание виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.