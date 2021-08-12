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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76% - РИА Новости, 12.08.2021
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%
Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:05
2021-08-12T14:17
в мире
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
вакцина moderna
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет 83 процента.Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование проводилось с января по июль, в нем приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer. В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 процентов &lt;...&gt;), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента &lt;...&gt;)", — говорится в заключении специалистов.Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах.Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах и пришли к выводу, что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html
https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html
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в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
11:05 12.08.2021 (обновлено: 14:17 12.08.2021)
 
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%

Сайт MedRxiv: вакцина Moderna показала 76% защиты от дельта-штамма против 42% у Pfizer

© AP Photo / John LocherВакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / John Locher
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.
Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет 83 процента.
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Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование проводилось с января по июль, в нем приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer.
В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились.
"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 процентов <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента <...>)", — говорится в заключении специалистов.
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Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах.
Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах и пришли к выводу, что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer.
"Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTechВакцина Moderna
 
 
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