https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html

Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%

Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76% - РИА Новости, 12.08.2021

Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%

Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:05

2021-08-12T11:05

2021-08-12T14:17

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет 83 процента.Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование проводилось с января по июль, в нем приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer. В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 процентов <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента <...>)", — говорится в заключении специалистов.Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах.Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах и пришли к выводу, что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html

https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna