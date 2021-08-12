https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76% - РИА Новости, 12.08.2021
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%
Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:05
2021-08-12T11:05
2021-08-12T14:17
в мире
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
вакцина moderna
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_fce7e4b2fe3dca984019374c9411613c.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv.Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет 83 процента.Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование проводилось с января по июль, в нем приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer. В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились."В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 процентов <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента <...>)", — говорится в заключении специалистов.Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах.Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах и пришли к выводу, что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer."Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745290254.html
https://ria.ru/20210805/vaktsina-1744446608.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_1cc4c94f1878a51167c3bb7b54a1583a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
11:05 12.08.2021 (обновлено: 14:17 12.08.2021)
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%
Сайт MedRxiv: вакцина Moderna показала 76% защиты от дельта-штамма против 42% у Pfizer
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv
.
Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко
сообщил, что эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет 83 процента.
Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование проводилось с января по июль, в нем приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna и Pfizer.
В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились.
"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 процентов <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента <...>)", — говорится в заключении специалистов.
Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах.
Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах и пришли к выводу, что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer.
"Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.