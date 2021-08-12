01:26 12.08.2021 (обновлено: 08:22 12.08.2021)
В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Киеву
Депутат Рады Ренат Кузьмин: десять предупреждений Путина будут иметь последствия для Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег в Facebook украинские власти от неадекватной реакции в ответ на предупреждения президента России Владимира Путина.
Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти страны предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа.
"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток — 2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки", — отметил Кузьмин.
Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.
"А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?" — написал Кузьмин.