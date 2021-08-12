https://ria.ru/20210812/ukraina-1745414667.html

В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Киеву

В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Киеву - РИА Новости, 12.08.2021

В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Киеву

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег в Facebook украинские власти от неадекватной реакции в ответ на предупреждения президента России Владимира Путина. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T01:26

2021-08-12T01:26

2021-08-12T08:22

в мире

украина

оон

владимир путин

донбасс

виктор медведчук

ренат кузьмин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег в Facebook украинские власти от неадекватной реакции в ответ на предупреждения президента России Владимира Путина.Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти страны предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа.Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией" и предложил жителям региона, считающим себя русскими, переехать в Россию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/druzhba-1744804144.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, владимир путин, донбасс, виктор медведчук, ренат кузьмин, россия