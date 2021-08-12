https://ria.ru/20210812/turtsiya-1745490681.html
Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти - РИА Новости, 12.08.2021
Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
Девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:16
2021-08-12T15:16
2021-08-12T16:55
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.Ранее в четверг сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших."Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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в мире, происшествия, турция
15:16 12.08.2021 (обновлено: 16:55 12.08.2021)
Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
Управление по ЧС Турции: девять человек погибли при наводнении в провинции Кастамону
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости.
Девять человек погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции
, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.
Ранее в четверг сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших.
"Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.