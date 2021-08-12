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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210812/turist-1745471046.html
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах - РИА Новости, 12.08.2021
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах
Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:25
2021-08-12T13:27
происшествия
сочи
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туристы
туризм
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде."Сегодня от ЮРПСО работают несколько групп - 30 человек. Всё так же пешим порядком обследуются ледники", - сказала собеседница агентства.За сутки были осмотрены территории от перевала Строителей до вершины Бзерпь. Ежедневно обследуются морены и трещины ледников Холодный и Псеашхо.Пропавшего в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный" туриста из Челябинска стали искать 7 августа.
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм
13:25 12.08.2021 (обновлено: 13:27 12.08.2021)
 
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах

Тридцать спасателей продолжают искать туриста, пропавшего в районе Кавказского заповедника

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде.
"Сегодня от ЮРПСО работают несколько групп - 30 человек. Всё так же пешим порядком обследуются ледники", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Республике Башкортостан, который спас тонущего в реке Белая туриста - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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За сутки были осмотрены территории от перевала Строителей до вершины Бзерпь. Ежедневно обследуются морены и трещины ледников Холодный и Псеашхо.
Пропавшего в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный" туриста из Челябинска стали искать 7 августа.
 
ТуризмПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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