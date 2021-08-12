https://ria.ru/20210812/turist-1745471046.html

В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах

В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах - РИА Новости, 12.08.2021

В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах

Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:25

2021-08-12T13:25

2021-08-12T13:27

происшествия

сочи

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595552972_0:271:3077:2002_1920x0_80_0_0_7b07660e089cc37db2739fc67dfc6816.jpg

СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде."Сегодня от ЮРПСО работают несколько групп - 30 человек. Всё так же пешим порядком обследуются ледники", - сказала собеседница агентства.За сутки были осмотрены территории от перевала Строителей до вершины Бзерпь. Ежедневно обследуются морены и трещины ледников Холодный и Псеашхо.Пропавшего в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный" туриста из Челябинска стали искать 7 августа.

https://ria.ru/20210811/turist-1745356761.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм