https://ria.ru/20210812/turist-1745471046.html
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах - РИА Новости, 12.08.2021
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах
Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:25
2021-08-12T13:25
2021-08-12T13:27
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Тридцать спасателей продолжают поиски 30-летнего челябинского туриста, 2 августа пропавшего в районе Кавказского заповедника в Сочи, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде."Сегодня от ЮРПСО работают несколько групп - 30 человек. Всё так же пешим порядком обследуются ледники", - сказала собеседница агентства.За сутки были осмотрены территории от перевала Строителей до вершины Бзерпь. Ежедневно обследуются морены и трещины ледников Холодный и Псеашхо.Пропавшего в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный" туриста из Челябинска стали искать 7 августа.
https://ria.ru/20210811/turist-1745356761.html
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РИА Новости
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм
13:25 12.08.2021 (обновлено: 13:27 12.08.2021)
В Сочи продолжают искать туриста, пропавшего в горах
Тридцать спасателей продолжают искать туриста, пропавшего в районе Кавказского заповедника