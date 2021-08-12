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Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки"
Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки" - РИА Новости, 12.08.2021
Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки"
Российским автомобилистам скоро не нужно будет проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО. Однако такая профилактическая процедура и диагностическая карта... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:15
2021-08-12T09:12
общество
техосмотр
авто
осаго
россия
сергей радько
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российским автомобилистам скоро не нужно будет проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО. Однако такая профилактическая процедура и диагностическая карта по ее итогам все равно нужны, уверенность в этом высказал в интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.По закону, который подписал в начале июля президент Владимир Путин, с 22 августа 2021 года для приобретения полиса обязательного автострахования (ОСАГО) не нужно будет предъявлять действующую диагностическую карту с результатами техосмотра.Радько считает, что и после снятия этого требования техосмотр и получение диагностической карты необходимы — прежде всего для оценки технического состояния машины, от которого зависят жизнь и безопасность людей.Также, по словам автоюриста, есть и другие причины пройти техосмотр."Правила дорожного движения запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то что наказания за это нет. Нас постоянно пугают тем, что введут систему автоматической фиксации этого нарушения. Когда это запустят — неизвестно, но теоретически это возможно. Также с марта следующего года планируют ввести наказание за это нарушение, и инспектор сможет выписывать штраф", — объяснил Радько.Речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу 1 марта 2022 года. Согласно этим поправкам, управление машиной без действующей диагностической карты будет наказываться штрафом. Планируется, что штраф будет выноситься по показаниям стоящих на дорогах камер.Радько добавил, что существует еще одна причина пройти техосмотр. У страховых компаний есть право предъявить виновнику аварии, у которого нет диагностической карты, так называемое регрессное требование, то есть настоять на возврате суммы, выплаченной потерпевшему. Правда, на легковые машины это распространяется только при одном условии.Повреждения, которые машина получает в результате аварии, делают установление этой причины крайне затруднительным, признал Радько. Тем не менее, отметил он, такая вероятность теоретически существует.
https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html
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общество, техосмотр, авто, осаго, россия, сергей радько
02:15 12.08.2021 (обновлено: 09:12 12.08.2021)
 
Названы причины проходить техосмотр после отмены "обязаловки"

Юрист Радько: техосмотр все равно необходим даже после отмены требования его прохождения для ОСАГО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТО
ТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российским автомобилистам скоро не нужно будет проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО. Однако такая профилактическая процедура и диагностическая карта по ее итогам все равно нужны, уверенность в этом высказал в интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.
По закону, который подписал в начале июля президент Владимир Путин, с 22 августа 2021 года для приобретения полиса обязательного автострахования (ОСАГО) не нужно будет предъявлять действующую диагностическую карту с результатами техосмотра.
Радько считает, что и после снятия этого требования техосмотр и получение диагностической карты необходимы — прежде всего для оценки технического состояния машины, от которого зависят жизнь и безопасность людей.
Также, по словам автоюриста, есть и другие причины пройти техосмотр.
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"Правила дорожного движения запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то что наказания за это нет. Нас постоянно пугают тем, что введут систему автоматической фиксации этого нарушения. Когда это запустят — неизвестно, но теоретически это возможно. Также с марта следующего года планируют ввести наказание за это нарушение, и инспектор сможет выписывать штраф", — объяснил Радько.
Речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу 1 марта 2022 года. Согласно этим поправкам, управление машиной без действующей диагностической карты будет наказываться штрафом. Планируется, что штраф будет выноситься по показаниям стоящих на дорогах камер.
Радько добавил, что существует еще одна причина пройти техосмотр. У страховых компаний есть право предъявить виновнику аварии, у которого нет диагностической карты, так называемое регрессное требование, то есть настоять на возврате суммы, выплаченной потерпевшему. Правда, на легковые машины это распространяется только при одном условии.
"Есть норма в законе об ОСАГО, которая позволяет страховщику применить регресс к виновнику ДТП, если на момент аварии у него не было действующей диагностической карты. Это делается в том случае, если будет установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности", — уточнил автоюрист.
Повреждения, которые машина получает в результате аварии, делают установление этой причины крайне затруднительным, признал Радько. Тем не менее, отметил он, такая вероятность теоретически существует.
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