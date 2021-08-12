https://ria.ru/20210812/stroyka-1745500546.html

В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад

В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад - РИА Новости, 12.08.2021

В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад

Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:19

2021-08-12T16:19

2021-08-12T16:19

липецкая область

липецк

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7b7a6b7cd9b7f181be1b0b343e026f96.jpg

ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в действующий садик, рассчитанный на 350 мест, в настоящее время посещают около 400 ребят, школа тоже перегружена.Артамонов отметил, что решение этих вопросов находится под личным контролем главы города Липецка Евгении Уваркиной, они уже включены в планы работы, сформированы и направлены заявки на выделение средств. Детский сад должен быть готов к 2023 году, тогда же должны приступить к возведению школы на 1,5 тысячи учащихся."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и в нем было бы удобно жить", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, игорь артамонов