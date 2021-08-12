https://ria.ru/20210812/stroyka-1745500546.html
В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад
В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад - РИА Новости, 12.08.2021
В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад
Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:19
2021-08-12T16:19
2021-08-12T16:19
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7b7a6b7cd9b7f181be1b0b343e026f96.jpg
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в действующий садик, рассчитанный на 350 мест, в настоящее время посещают около 400 ребят, школа тоже перегружена.Артамонов отметил, что решение этих вопросов находится под личным контролем главы города Липецка Евгении Уваркиной, они уже включены в планы работы, сформированы и направлены заявки на выделение средств. Детский сад должен быть готов к 2023 году, тогда же должны приступить к возведению школы на 1,5 тысячи учащихся."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и в нем было бы удобно жить", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4ae2d0684bbc3372bf1d0e3efcdcd296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости
. Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в действующий садик, рассчитанный на 350 мест, в настоящее время посещают около 400 ребят, школа тоже перегружена.
Артамонов отметил, что решение этих вопросов находится под личным контролем главы города Липецка Евгении Уваркиной, они уже включены в планы работы, сформированы и направлены заявки на выделение средств. Детский сад должен быть готов к 2023 году, тогда же должны приступить к возведению школы на 1,5 тысячи учащихся.
"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и в нем было бы удобно жить", – подчеркнул Артамонов.