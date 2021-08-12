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Липецкая область
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В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад
В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад - РИА Новости, 12.08.2021
В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад
Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:19
2021-08-12T16:19
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в действующий садик, рассчитанный на 350 мест, в настоящее время посещают около 400 ребят, школа тоже перегружена.Артамонов отметил, что решение этих вопросов находится под личным контролем главы города Липецка Евгении Уваркиной, они уже включены в планы работы, сформированы и направлены заявки на выделение средств. Детский сад должен быть готов к 2023 году, тогда же должны приступить к возведению школы на 1,5 тысячи учащихся."У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и в нем было бы удобно жить", – подчеркнул Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
16:19 12.08.2021
 

В Липецке в микрорайоне "Звездный" построят новую школу и детский сад

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Новая школа и детский сад появятся в микрорайоне "Звездный" в городе Липецке в 2023 году, заявки на выделение средств в рамках нацпроектов уже сформированы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в действующий садик, рассчитанный на 350 мест, в настоящее время посещают около 400 ребят, школа тоже перегружена.
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Артамонов отметил, что решение этих вопросов находится под личным контролем главы города Липецка Евгении Уваркиной, они уже включены в планы работы, сформированы и направлены заявки на выделение средств. Детский сад должен быть готов к 2023 году, тогда же должны приступить к возведению школы на 1,5 тысячи учащихся.
"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и в нем было бы удобно жить", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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