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Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США - РИА Новости, 12.08.2021
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T06:31
2021-08-12T12:47
в мире
сша
вашингтон (город)
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
нед прайс
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране.Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес Москвы.В качестве аргумента дипломаты прикрепили ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", в котором упоминаются в том числе и Соединенные Штаты.Ранее Прайс заявил, что в Вашингтоне в курсе новых обвинений Алексею Навальному и внимательно следят за ситуацией.СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье — до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.Россия в прошлом отвергала претензии США в отношении Навального.
https://ria.ru/20210801/diplomatiya-1743812602.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (город), следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, нед прайс, россия, москва
06:31 12.08.2021 (обновлено: 12:47 12.08.2021)
 
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США

Посольство России: США следует обратить внимание на нарушение прав человека в своей стране

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране.
Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес Москвы.

"Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать Россию за нарушение прав человека. Тем временем США пора обратить внимание на ситуацию в своей собственной стране. Вот некоторые ориентиры", — говорится в заявлении посольства в Twitter.

В качестве аргумента дипломаты прикрепили ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", в котором упоминаются в том числе и Соединенные Штаты.
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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США сократят штат посольства и консульств в России
Ранее Прайс заявил, что в Вашингтоне в курсе новых обвинений Алексею Навальному и внимательно следят за ситуацией.
СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье — до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.
Россия в прошлом отвергала претензии США в отношении Навального.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 10:00
Посол России в США Антонов: такого обращения с собой мы терпеть не намерены
 
В миреСШАВашингтон (город)Следственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйНед ПрайсРоссияМосква
 
 
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