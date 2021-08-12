https://ria.ru/20210812/ssha-1745421289.html
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США - РИА Новости, 12.08.2021
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T06:31
2021-08-12T06:31
2021-08-12T12:47
в мире
сша
вашингтон (город)
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алексей навальный
нед прайс
россия
москва
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране.Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес Москвы.В качестве аргумента дипломаты прикрепили ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", в котором упоминаются в том числе и Соединенные Штаты.Ранее Прайс заявил, что в Вашингтоне в курсе новых обвинений Алексею Навальному и внимательно следят за ситуацией.СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье — до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.Россия в прошлом отвергала претензии США в отношении Навального.
https://ria.ru/20210801/diplomatiya-1743812602.html
https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html
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в мире, сша, вашингтон (город), следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, нед прайс, россия, москва
06:31 12.08.2021 (обновлено: 12:47 12.08.2021)
Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
Посольство России: США следует обратить внимание на нарушение прав человека в своей стране