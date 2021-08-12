https://ria.ru/20210812/ssha-1745421289.html

Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США

Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США - РИА Новости, 12.08.2021

Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США

Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T06:31

2021-08-12T06:31

2021-08-12T12:47

в мире

сша

вашингтон (город)

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

нед прайс

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1431575442628bb2f4928722c4f5519.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне предложило США уделить больше внимания проблеме нарушения прав человека в своей стране.Так российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес Москвы.В качестве аргумента дипломаты прикрепили ссылку на сайт МИД России, где размещен доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", в котором упоминаются в том числе и Соединенные Штаты.Ранее Прайс заявил, что в Вашингтоне в курсе новых обвинений Алексею Навальному и внимательно следят за ситуацией.СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье — до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.Россия в прошлом отвергала претензии США в отношении Навального.

https://ria.ru/20210801/diplomatiya-1743812602.html

https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html

сша

вашингтон (город)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, нед прайс, россия, москва