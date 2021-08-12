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Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке

Двое спасенных с упавшего на Камчатке Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, опасений за их жизни у медиков нет, сообщил... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:39

2021-08-12T08:39

2021-08-12T09:05

происшествия

камчатский край

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Двое спасенных с упавшего на Камчатке Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, опасений за их жизни у медиков нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Непосредственную помощь людям оказали сотрудники Кроноцкого заповедника: они подошли на лодке к месту катастрофы и спасли 8 человек. Всего в вертолете находилось 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов. Из спасённых двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет", - заявил глава региона, чьи слова приводит правительство Камчатки.Солодов отметил, что вся помощь будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Операцию по поиску обломков координирует ГУМЧС по Камчатскому краю: 15 спасателей, включая 6 водолазов, ведут поиски.По словам губернатора, вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку на воду и после этого затонул, в районе Курильского озера была плохая видимость.

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пассажиров, пострадавших при крушении Ми-8, доставили в Петропавловск-Камчатский Спасенных при падении вертолета на Камчатке привезли в Петропавловск-Камчатский. 2021-08-12T08:39 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм