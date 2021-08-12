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Туризм
https://ria.ru/20210812/sostoyanie-1745425751.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке
Двое спасенных с упавшего на Камчатке Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, опасений за их жизни у медиков нет, сообщил... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:39
2021-08-12T09:05
происшествия
камчатский край
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Двое спасенных с упавшего на Камчатке Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, опасений за их жизни у медиков нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Непосредственную помощь людям оказали сотрудники Кроноцкого заповедника: они подошли на лодке к месту катастрофы и спасли 8 человек. Всего в вертолете находилось 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов. Из спасённых двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет", - заявил глава региона, чьи слова приводит правительство Камчатки.Солодов отметил, что вся помощь будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Операцию по поиску обломков координирует ГУМЧС по Камчатскому краю: 15 спасателей, включая 6 водолазов, ведут поиски.По словам губернатора, вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку на воду и после этого затонул, в районе Курильского озера была плохая видимость.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пассажиров, пострадавших при крушении Ми-8, доставили в Петропавловск-Камчатский
Спасенных при падении вертолета на Камчатке привезли в Петропавловск-Камчатский.
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происшествия, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
08:39 12.08.2021 (обновлено: 09:05 12.08.2021)
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке

Глава Камчатского края Солодов: двое пассажиров упавшего Ми-8 находятся в тяжелом состоянии

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Двое спасенных с упавшего на Камчатке Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, опасений за их жизни у медиков нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Непосредственную помощь людям оказали сотрудники Кроноцкого заповедника: они подошли на лодке к месту катастрофы и спасли 8 человек. Всего в вертолете находилось 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов. Из спасённых двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет", - заявил глава региона, чьи слова приводит правительство Камчатки.
Солодов отметил, что вся помощь будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Операцию по поиску обломков координирует ГУМЧС по Камчатскому краю: 15 спасателей, включая 6 водолазов, ведут поиски.
По словам губернатора, вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку на воду и после этого затонул, в районе Курильского озера была плохая видимость.
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
 
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