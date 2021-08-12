08:39 12.08.2021 (обновлено: 09:05 12.08.2021)
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке
Глава Камчатского края Солодов: двое пассажиров упавшего Ми-8 находятся в тяжелом состоянии
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Двое спасенных с упавшего на Камчатке Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию, опасений за их жизни у медиков нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Непосредственную помощь людям оказали сотрудники Кроноцкого заповедника: они подошли на лодке к месту катастрофы и спасли 8 человек. Всего в вертолете находилось 16 человек: 3 члена экипажа и 13 туристов. Из спасённых двое находятся в тяжелом состоянии. Им оказана первая помощь на месте, и сейчас бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет", - заявил глава региона, чьи слова приводит правительство Камчатки.
Солодов отметил, что вся помощь будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Операцию по поиску обломков координирует ГУМЧС по Камчатскому краю: 15 спасателей, включая 6 водолазов, ведут поиски.
По словам губернатора, вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку на воду и после этого затонул, в районе Курильского озера была плохая видимость.
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке