https://ria.ru/20210812/slutskiy-1745548499.html

Слуцкий обвинил власти Литвы в двойных стандартах

Слуцкий обвинил власти Литвы в двойных стандартах - РИА Новости, 12.08.2021

Слуцкий обвинил власти Литвы в двойных стандартах

Действия правоохранительных органов во время беспорядков и заявления литовских властей после задержаний в Вильнюсе - пример двойных стандартов, если бы в России РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T21:09

2021-08-12T21:09

2021-08-12T21:09

в мире

литва

белоруссия

госдума рф

европарламент

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Действия правоохранительных органов во время беспорядков и заявления литовских властей после задержаний в Вильнюсе - пример двойных стандартов, если бы в России произошло что-то подобное, на РФ бы обрушился шквал критики от Запада, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Правоохранители в Вильнюсе задержали 26 человек после беспорядков у здания парламента во вторник, митингующие выступали против запланированных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ."Хочется в очередной раз спросить: где же осуждающие заявления со стороны Европарламента? Где призывы к санкциям против литовских властей, где заявления госдепартамента США?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что заявления литовских властей показательны - это "лицемерная логика" и "хрестоматийный пример двойных стандартов". Если бы незаконные акции проходили в России и полиция была бы вынуждена действовать, не применяя спецсредства, это послужило бы поводом для "шквала оголтелой критики" со стороны Запада."На этом фоне особенно ярко звучат заявления главы литовского МИД Агне Билотайте, назвавшей протесты антигосударственной деятельностью, которая не имеет ничего общего с выражением гражданской позиции. В сложной системе координат внешнеполитического ведомства Литвы "высказывать гражданскую позицию" могут, наверное, лишь на киевском "майдане" или во время беспорядков в Белоруссии и незаконных акций в Москве. Лицемерная логика", - заключил политик.

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

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в мире, литва, белоруссия, госдума рф, европарламент, россия