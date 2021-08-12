https://ria.ru/20210812/shpionazh-1745485019.html

Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России

Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 12.08.2021

Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России

Подозреваемого в работе на разведку РФ британца, задержанного в ФРГ, зовут Дэвид Смит, пишет газета Mirror со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:42

2021-08-12T14:42

2021-08-12T14:42

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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Подозреваемого в работе на разведку РФ британца, задержанного в ФРГ, зовут Дэвид Смит, пишет газета Mirror со ссылкой на источники.Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила в среду, что гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Он был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски."Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности", - пишет издание.По его данным, важную роль в деле Смита сыграли специалисты британской службы безопасности MI5.Источники Mirror сообщили, что операция по его аресту была "проведена под руководством разведки" и заняла несколько недель.При этом газета Daily Mail опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме и сообщила, что там обнаружены два российских флага и по меньшей мере три советские военные фуражки, а на книжных полках - "Качественное убийство" Джона ле Каррe, "Триггер" сторонника "теории заговора" Дэвида Айка и книги по истории нацизма."Книжные полки в его квартире, которые видны снаружи из окна, забиты книгами на русском языке (многие из запечатлённых на фото - по психологии - ред.) и по военной истории, в том числе о 12-й танковой дивизии СС Гитлера, которая совершила военные преступления во время Второй мировой войны", - пишет Daily Mail.Кроме того, в квартире замечены эмблема украинского спецподразделения "Беркут", знаки отличия российского Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также не полностью видимую российскую военную эмблему, которая частично гласит "технический батальон"."Образ Смита как одержимого военной тематикой подрывается рядом не соответствующих этому предметов и книг, в том числе тремя томами по вышивке. В его квартире также есть коллекция плюшевых мишек и других плюшевых игрушек, а на полу стоит игровая приставка PlayStation", - отмечает издание.

https://ria.ru/20210804/dokumenty-1744315601.html

https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html

https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

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