https://ria.ru/20210812/shpionazh-1745485019.html
Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 12.08.2021
Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
Подозреваемого в работе на разведку РФ британца, задержанного в ФРГ, зовут Дэвид Смит, пишет газета Mirror со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:42
2021-08-12T14:42
2021-08-12T14:42
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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Подозреваемого в работе на разведку РФ британца, задержанного в ФРГ, зовут Дэвид Смит, пишет газета Mirror со ссылкой на источники.Пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила в среду, что гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Он был задержан 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски."Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности", - пишет издание.По его данным, важную роль в деле Смита сыграли специалисты британской службы безопасности MI5.Источники Mirror сообщили, что операция по его аресту была "проведена под руководством разведки" и заняла несколько недель.При этом газета Daily Mail опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме и сообщила, что там обнаружены два российских флага и по меньшей мере три советские военные фуражки, а на книжных полках - "Качественное убийство" Джона ле Каррe, "Триггер" сторонника "теории заговора" Дэвида Айка и книги по истории нацизма."Книжные полки в его квартире, которые видны снаружи из окна, забиты книгами на русском языке (многие из запечатлённых на фото - по психологии - ред.) и по военной истории, в том числе о 12-й танковой дивизии СС Гитлера, которая совершила военные преступления во время Второй мировой войны", - пишет Daily Mail.Кроме того, в квартире замечены эмблема украинского спецподразделения "Беркут", знаки отличия российского Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также не полностью видимую российскую военную эмблему, которая частично гласит "технический батальон"."Образ Смита как одержимого военной тематикой подрывается рядом не соответствующих этому предметов и книг, в том числе тремя томами по вышивке. В его квартире также есть коллекция плюшевых мишек и других плюшевых игрушек, а на полу стоит игровая приставка PlayStation", - отмечает издание.
https://ria.ru/20210804/dokumenty-1744315601.html
https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html
https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, великобритания, служба безопасности великобритании mi5 , потсдам, россия
Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
Mirror: подозреваемого в работе на российскую разведку британца зовут Дэвид Смит
ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости.
Подозреваемого в работе на разведку РФ британца, задержанного в ФРГ, зовут Дэвид Смит, пишет газета Mirror
со ссылкой на источники.
Пресс-служба генпрокуратуры Германии
сообщила в среду, что гражданин Великобритании
задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине
. Он был задержан 10 августа в городе Потсдам
(земля Бранденбург
), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.
"Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности", - пишет издание.
По его данным, важную роль в деле Смита сыграли специалисты британской службы безопасности MI5
.
Источники Mirror сообщили, что операция по его аресту была "проведена под руководством разведки" и заняла несколько недель.
При этом газета Daily Mail
опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме и сообщила, что там обнаружены два российских флага и по меньшей мере три советские военные фуражки, а на книжных полках - "Качественное убийство" Джона ле Каррe, "Триггер" сторонника "теории заговора" Дэвида Айка и книги по истории нацизма.
"Книжные полки в его квартире, которые видны снаружи из окна, забиты книгами на русском языке (многие из запечатлённых на фото - по психологии - ред.) и по военной истории, в том числе о 12-й танковой дивизии СС Гитлера, которая совершила военные преступления во время Второй мировой войны", - пишет Daily Mail.
Кроме того, в квартире замечены эмблема украинского спецподразделения "Беркут", знаки отличия российского Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также не полностью видимую российскую военную эмблему, которая частично гласит "технический батальон".
"Образ Смита как одержимого военной тематикой подрывается рядом не соответствующих этому предметов и книг, в том числе тремя томами по вышивке. В его квартире также есть коллекция плюшевых мишек и других плюшевых игрушек, а на полу стоит игровая приставка PlayStation", - отмечает издание.