Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/sertifikaty-1745540997.html
В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации
В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 12.08.2021
В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации
Сотрудник московской поликлиники незаконно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от COVID-19, возбуждено дело, сообщается на сайте столичного депздрава. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:48
2021-08-12T19:48
распространение коронавируса
происшествия
москва
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602632869_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ec378e35dd52e492dcc8b722dfe82b6a.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудник московской поликлиники незаконно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от COVID-19, возбуждено дело, сообщается на сайте столичного депздрава."Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В настоящее время депздрав и руководство поликлиники помогают правоохранительным органам установить виновных и причины произошедшего.Отмечается, что метод организации вакцинации в столице исключает возможность таких ситуаций. Кроме того, ведомство регулярно использует метод "контрольной закупки" и сотрудничает с правоохранительными органами. Также проводится расследование после каждого сообщения и подозрений о незаконной выдаче сертификата.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/sertifikat-1743334225.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602632869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea1ad84d1a318d2924db9a949b14c3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
19:48 12.08.2021
 
В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации

Депздрав выявил незаконное оформление сертификатов о вакцинации в московской поликлинике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово
Пассажир получает сертификат международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудник московской поликлиники незаконно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от COVID-19, возбуждено дело, сообщается на сайте столичного депздрава.
"Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 18:56В России
В МВД рассказали, как распознать "липовый" сертификат о вакцинации
В настоящее время депздрав и руководство поликлиники помогают правоохранительным органам установить виновных и причины произошедшего.
Отмечается, что метод организации вакцинации в столице исключает возможность таких ситуаций. Кроме того, ведомство регулярно использует метод "контрольной закупки" и сотрудничает с правоохранительными органами. Также проводится расследование после каждого сообщения и подозрений о незаконной выдаче сертификата.
 
Распространение коронавирусаПроисшествияМоскваЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния