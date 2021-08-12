https://ria.ru/20210812/sertifikaty-1745540997.html

В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации

В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 12.08.2021

В Москве выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации

Сотрудник московской поликлиники незаконно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от COVID-19, возбуждено дело, сообщается на сайте столичного депздрава. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:48

2021-08-12T19:48

2021-08-12T19:48

распространение коронавируса

происшествия

москва

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудник московской поликлиники незаконно оформлял и выдавал сертификаты о вакцинации от COVID-19, возбуждено дело, сообщается на сайте столичного депздрава."Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В настоящее время депздрав и руководство поликлиники помогают правоохранительным органам установить виновных и причины произошедшего.Отмечается, что метод организации вакцинации в столице исключает возможность таких ситуаций. Кроме того, ведомство регулярно использует метод "контрольной закупки" и сотрудничает с правоохранительными органами. Также проводится расследование после каждого сообщения и подозрений о незаконной выдаче сертификата.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/sertifikat-1743334225.html

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происшествия, москва, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19