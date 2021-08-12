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Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку
Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку - РИА Новости, 12.08.2021
Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку
17 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан, посвященный конкурсу, организованному Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина к 30-летию СНГ.
2021-08-12T16:01
2021-08-12T16:01
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Задать вопросУчастник в Москве:- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ.В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:- представители СМИ.Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:01 12.08.2021
 

Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку

Читать ria.ru в
17 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан, посвященный конкурсу, организованному Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина к 30-летию СНГ.
Задать вопрос

Участник в Москве:
- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ.

В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- представители СМИ.

Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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