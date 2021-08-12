https://ria.ru/20210812/russkiy-yazyk-1745498255.html

Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку

Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку - РИА Новости, 12.08.2021

Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку

17 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан, посвященный конкурсу, организованному Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина к 30-летию СНГ.

2021-08-12T16:01

2021-08-12T16:01

2021-08-12T16:01

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Задать вопросУчастник в Москве:- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ.В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:- представители СМИ.Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы