Видеомост со странами СНГ о научных проектах по русскому языку
17 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан, посвященный конкурсу, организованному Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина к 30-летию СНГ.
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Участник в Москве:
- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ.
В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- представители СМИ.
Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ.
В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- представители СМИ.
Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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