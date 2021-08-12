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Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров - РИА Новости, 12.08.2021
Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:46
2021-08-12T15:06
общество
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом помня, что они могут в любой момент "соскочить", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".Вывод, который Москва сделала из санкционного давления, очень простой, отметил министр. Многие говорят, что импортозамещение провалилось, указал Лавров, но благодаря контрмерам Россия смогла наладить сельское хозяйство и наладить в промышленности и в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий."Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас еще оставались, заполнять, и это придаст существенно большую устойчивость и прочность нашей экономике. При этом подчеркну: речь идет не о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, в конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать - и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться, и укрепляться, и в разработке любых программ – научных, научно-технических, в сфере энергетики и так далее", - сказал Лавров."Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы. Иными словами: вот эти события после Украины, с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, не надежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201124/lavrov-1586095946.html
https://ria.ru/20210723/nestabilnost-1742497837.html
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общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:46 12.08.2021 (обновлено: 15:06 12.08.2021)
 
Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад научил Россию полагаться только на себя, партнеры могут "соскочить"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Действия западных стран научили, что в своем развитии Россия должна полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но при этом помня, что они могут в любой момент "соскочить", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в арт-кластере "Таврида".
Вывод, который Москва сделала из санкционного давления, очень простой, отметил министр. Многие говорят, что импортозамещение провалилось, указал Лавров, но благодаря контрмерам Россия смогла наладить сельское хозяйство и наладить в промышленности и в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали Россию независимой и от украинских промышленных предприятий, и от западных партнеров, которые имели определенную монополию в сфере технологий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Лавров: западные партнеры все меньше готовы решать проблемы через диалог
"Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас еще оставались, заполнять, и это придаст существенно большую устойчивость и прочность нашей экономике. При этом подчеркну: речь идет не о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, в конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать - и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться, и укрепляться, и в разработке любых программ – научных, научно-технических, в сфере энергетики и так далее", - сказал Лавров.
"Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже с учетом прошлого опыта, что, если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнеров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесем никакого урона от прекращения соответствующего проекта и будем полагаться на собственные силы. Иными словами: вот эти события после Украины, с санкциями и всем прочим нас научили, что в своем развитии мы должны полагаться прежде всего на себя, оставляя дверь открытой для любых партнеров, но памятуя при этом о том, что они, западные я имею в виду, не надежны и в любой момент могут просто "соскочить", говоря по-русски", - подчеркнул он.
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23 июля, 10:25
Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
 
ОбществоМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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