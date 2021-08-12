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Росавиация проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке
Росавиация проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Росавиация проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке
Росавиация проведет проверку "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила журналистам представитель ведомства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:50
2021-08-12T21:50
2021-08-12T21:50
происшествия
петропавловск-камчатский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Росавиация проведет проверку "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила журналистам представитель ведомства."В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолетом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия. Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта - ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро", - сказала представитель.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела, расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна - основные версии крушения Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте СК РФ.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745518637.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Росавиация проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке
Росавиация проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке