https://ria.ru/20210812/puteshestviya-1745485196.html

Российские туристы рассказали, какие эмоции испытывают от путешествий

Российские туристы рассказали, какие эмоции испытывают от путешествий - РИА Новости, 12.08.2021

Российские туристы рассказали, какие эмоции испытывают от путешествий

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у пользователей, какие чувства вызывают у них туристические поездки. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:33

2021-08-12T16:33

2021-08-12T16:33

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МОСКВА, 12 авг — РИА новости. Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у пользователей, какие чувства вызывают у них туристические поездки.Участие в опросе приняли 1440 россиян. По их словам, путешествие для них, в первую очередь, — это особенное событие."Приятные чувства уже на этапе планирования отпуска появляются у 83 процентов. При этом 67 процентов испытывают их даже от сбора чемодана", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.Согласно результатам опроса, больше всего положительных эмоций в путешествиях у респондентов возникает из-за красоты нового места. Радость также вызывают вкусные блюда местной кухни, гостеприимство жителей и общение с ними.В целом, все опрошенные испытывают счастье, когда куда-то едут. Почти половина из них радуется, даже если поездка деловая. И только 10 процентов относятся к путешествиям как к рутине.

https://ria.ru/20210812/arakhangelsk-1745207598.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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