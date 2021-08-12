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Российские туристы рассказали, какие эмоции испытывают от путешествий
Российские туристы рассказали, какие эмоции испытывают от путешествий - РИА Новости, 12.08.2021
Российские туристы рассказали, какие эмоции испытывают от путешествий
Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у пользователей, какие чувства вызывают у них туристические поездки. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:33
2021-08-12T16:33
2021-08-12T16:33
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МОСКВА, 12 авг — РИА новости. Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у пользователей, какие чувства вызывают у них туристические поездки.Участие в опросе приняли 1440 россиян. По их словам, путешествие для них, в первую очередь, — это особенное событие."Приятные чувства уже на этапе планирования отпуска появляются у 83 процентов. При этом 67 процентов испытывают их даже от сбора чемодана", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.Согласно результатам опроса, больше всего положительных эмоций в путешествиях у респондентов возникает из-за красоты нового места. Радость также вызывают вкусные блюда местной кухни, гостеприимство жителей и общение с ними.В целом, все опрошенные испытывают счастье, когда куда-то едут. Почти половина из них радуется, даже если поездка деловая. И только 10 процентов относятся к путешествиям как к рутине.
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путешествия, отдых, новости - туризм, туристы, туризм
МОСКВА, 12 авг — РИА новости. Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у пользователей, какие чувства вызывают у них туристические поездки.
Участие в опросе приняли 1440 россиян. По их словам, путешествие для них, в первую очередь, — это особенное событие.
"Приятные чувства уже на этапе планирования отпуска появляются у 83 процентов. При этом 67 процентов испытывают их даже от сбора чемодана", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Согласно результатам опроса, больше всего положительных эмоций в путешествиях у респондентов возникает из-за красоты нового места. Радость также вызывают вкусные блюда местной кухни, гостеприимство жителей и общение с ними.
В целом, все опрошенные испытывают счастье, когда куда-то едут. Почти половина из них радуется, даже если поездка деловая. И только 10 процентов относятся к путешествиям как к рутине.