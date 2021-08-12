https://ria.ru/20210812/puteshestvie-1745492048.html

Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке

Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке

Туристка Эльвира, летевшая несколько дней назад по маршруту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказала РИА Новости, что погодные условия были хорошими, а... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:23

2021-08-12T15:23

2021-08-12T15:23

происшествия

камчатский край

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Дарья Ураева. Туристка Эльвира, летевшая несколько дней назад по маршруту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказала РИА Новости, что погодные условия были хорошими, а посадка мягкой.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.По словам собеседницы агентства, она, как и потерпевшие крушение туристы, летела авиакомпанией "Витязь-Аэро", но погодные условия были хорошие – тумана не было."Были некоторые недочеты в деятельности девушек-организаторов до момента отлета: не приехал вовремя трансфер, была путаница в способах оплаты. Но с момента вылета все было четко, самой экскурсией остались довольны", - сказала девушка.Туристка Инна Овсянникова, планировавшая лететь авиакомпанией "Витязь-Аэро" на Курильское озеро на Камчатке, рассказала РИА Новости, что ее полет отменили из-за резко поменявшейся погоды.По ее словам, в целом летать по этому маршруту не страшно и посадка не опасная. Собеседница агентства считает, что в случае с упавшем Ми-8 свою роль могла сыграть резко сменившаяся погода."Компания ответственно подходит к своему делу, и если погода плохая, то вертолет никуда не летит. Но тут есть такой момент: погода могла резко поменяться, так как лететь до Курильского озёра час-полтора. Пилоты - асы, профессионалы своего дела", - отметила Овсянникова.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745452913.html

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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае