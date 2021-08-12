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Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке
Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке
Туристка Эльвира, летевшая несколько дней назад по маршруту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказала РИА Новости, что погодные условия были хорошими, а... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:23
2021-08-12T15:23
происшествия
камчатский край
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Дарья Ураева. Туристка Эльвира, летевшая несколько дней назад по маршруту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказала РИА Новости, что погодные условия были хорошими, а посадка мягкой.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.По словам собеседницы агентства, она, как и потерпевшие крушение туристы, летела авиакомпанией "Витязь-Аэро", но погодные условия были хорошие – тумана не было."Были некоторые недочеты в деятельности девушек-организаторов до момента отлета: не приехал вовремя трансфер, была путаница в способах оплаты. Но с момента вылета все было четко, самой экскурсией остались довольны", - сказала девушка.Туристка Инна Овсянникова, планировавшая лететь авиакомпанией "Витязь-Аэро" на Курильское озеро на Камчатке, рассказала РИА Новости, что ее полет отменили из-за резко поменявшейся погоды.По ее словам, в целом летать по этому маршруту не страшно и посадка не опасная. Собеседница агентства считает, что в случае с упавшем Ми-8 свою роль могла сыграть резко сменившаяся погода."Компания ответственно подходит к своему делу, и если погода плохая, то вертолет никуда не летит. Но тут есть такой момент: погода могла резко поменяться, так как лететь до Курильского озёра час-полтора. Пилоты - асы, профессионалы своего дела", - отметила Овсянникова.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
15:23 12.08.2021
 
Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке

Туристка, летевшая на днях по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке: погодные условия были хорошими

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости, Дарья Ураева. Туристка Эльвира, летевшая несколько дней назад по маршруту упавшего вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказала РИА Новости, что погодные условия были хорошими, а посадка мягкой.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.
"Мы летали по этому маршруту несколько дней назад. Страшно не было, так как была достаточно хорошая погода. Посадка была мягкая, никаких опасений не возникло", - рассказала девушка.
По словам собеседницы агентства, она, как и потерпевшие крушение туристы, летела авиакомпанией "Витязь-Аэро", но погодные условия были хорошие – тумана не было.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
"Были некоторые недочеты в деятельности девушек-организаторов до момента отлета: не приехал вовремя трансфер, была путаница в способах оплаты. Но с момента вылета все было четко, самой экскурсией остались довольны", - сказала девушка.
Туристка Инна Овсянникова, планировавшая лететь авиакомпанией "Витязь-Аэро" на Курильское озеро на Камчатке, рассказала РИА Новости, что ее полет отменили из-за резко поменявшейся погоды.
"Я была на Камчатке в сентябре 2018 года. Мы с подругой запланировали полететь на Курильское озеро на вертолете компании "Аэро-Витязь". Купили билеты и ожидали около выхода на посадку, и тут нам объявляют, что погода резко поменялась, нет возможности полететь. Нам вернули деньги за билеты", - рассказала девушка.
По ее словам, в целом летать по этому маршруту не страшно и посадка не опасная. Собеседница агентства считает, что в случае с упавшем Ми-8 свою роль могла сыграть резко сменившаяся погода.
"Компания ответственно подходит к своему делу, и если погода плохая, то вертолет никуда не летит. Но тут есть такой момент: погода могла резко поменяться, так как лететь до Курильского озёра час-полтора. Пилоты - асы, профессионалы своего дела", - отметила Овсянникова.
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 11:44
На Камчатке определили место падения Ми-8
 
ПроисшествияКамчатский крайМи-8РоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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