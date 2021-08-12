https://ria.ru/20210812/pussy_riot-1745560844.html

Участнице Pussy Riot вменили статью о демонстрации нацистской символики

Участнице Pussy Riot вменили статью о демонстрации нацистской символики - РИА Новости, 13.08.2021

Участнице Pussy Riot вменили статью о демонстрации нацистской символики

Административный протокол по статье о демонстрации нацистской символики из-за публикации юмористического фотоколлажа в соцсети Instagram составили на... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-12T23:48

2021-08-12T23:48

2021-08-13T02:03

москва

надежда толоконникова

мария алехина

екатерина самуцевич

pussy riot

омон россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Административный протокол по статье о демонстрации нацистской символики из-за публикации юмористического фотоколлажа в соцсети Instagram составили на задержанную участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову), сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Ранее в четверг девушку задержали на выходе из спецприемника. До этого суд назначил Флорес 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. Ее арест был приостановлен судом из-за заражения COVID-19, после выздоровления она сама вернулась в спецприемник и отбыла наказание полностью."В отношении Риты составили протокол по (статье) 20.3 КоАП РФ. Она разместила в Instagram "фотожабу", на которой артист из группы Tokio Hotel в фашистской форме. Мы думаем, что в момент публикации Рита была в другой стране, сейчас мы это выясняем, чтобы выстроить защиту", - сказал собеседник агентства.Максимальное наказание, которое может грозить девушке по данной статье, - 15 суток ареста.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.

https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html

https://ria.ru/20210708/alekhina-1740504878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, надежда толоконникова, мария алехина, екатерина самуцевич, pussy riot, омон россии, россия