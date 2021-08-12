23:48 12.08.2021 (обновлено: 02:03 13.08.2021)
Участнице Pussy Riot вменили статью о демонстрации нацистской символики
Адвокат Риты Флоренс: участнице Pussy Riot вменили статью о демонстрации нацистской символики
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Административный протокол по статье о демонстрации нацистской символики из-за публикации юмористического фотоколлажа в соцсети Instagram составили на задержанную участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову), сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
Ранее в четверг девушку задержали на выходе из спецприемника. До этого суд назначил Флорес 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. Ее арест был приостановлен судом из-за заражения COVID-19, после выздоровления она сама вернулась в спецприемник и отбыла наказание полностью.
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"В отношении Риты составили протокол по (статье) 20.3 КоАП РФ. Она разместила в Instagram "фотожабу", на которой артист из группы Tokio Hotel в фашистской форме. Мы думаем, что в момент публикации Рита была в другой стране, сейчас мы это выясняем, чтобы выстроить защиту", - сказал собеседник агентства.
Максимальное наказание, которое может грозить девушке по данной статье, - 15 суток ареста.
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.