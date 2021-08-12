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https://ria.ru/20210812/pussy_riot-1745507294.html
Участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника
Участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника - РИА Новости, 12.08.2021
Участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника
Правоохранители задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) на выходе из спецприемника после отбывания административного ареста,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:52
2021-08-12T17:21
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
москва
надежда толоконникова
мария алехина
екатерина самуцевич
pussy riot
омон россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) на выходе из спецприемника после отбывания административного ареста, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Ранее девушке провела под арестом 15 суток за неповиновение полиции. Ее арест был приостановлен судом из-за заражения COVID-19."Ее задержали на выходе из спецприемника. После того как Рита выздоровела, она сама вернулась в спецприемник, отбыла там наказание, и сейчас вновь ее задержали. Причина пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
https://ria.ru/20210803/sud-1744110110.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, москва, надежда толоконникова, мария алехина, екатерина самуцевич, pussy riot, омон россии, россия
16:52 12.08.2021 (обновлено: 17:21 12.08.2021)
 
Участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПолицейский автозак
Полицейский автозак - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) на выходе из спецприемника после отбывания административного ареста, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
Ранее девушке провела под арестом 15 суток за неповиновение полиции. Ее арест был приостановлен судом из-за заражения COVID-19.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 10:19Религия
Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом
"Ее задержали на выходе из спецприемника. После того как Рита выздоровела, она сама вернулась в спецприемник, отбыла там наказание, и сейчас вновь ее задержали. Причина пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Рассмотрение по существу дела в отношении Марии Алехиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 17:24
Суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения участнице Pussy Riot
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияМоскваНадежда ТолоконниковаМария АлехинаЕкатерина СамуцевичPussy RiotОМОН РоссииРоссия
 
 
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