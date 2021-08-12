https://ria.ru/20210812/prodolzhitelnost-1745479061.html

Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года

Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года - РИА Новости, 12.08.2021

Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года

Ожидаемая средняя продолжительность жизни китайских граждан выросла с 67,8 года в 1981 году до 77,3 года в 2019 году, - свидетельствуют данные Белой книги,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:09

2021-08-12T14:09

2021-08-12T14:09

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидаемая средняя продолжительность жизни китайских граждан выросла с 67,8 года в 1981 году до 77,3 года в 2019 году, - свидетельствуют данные Белой книги, опубликованной в четверг.Белая книга "Всестороннее построение среднезажиточного общества: блестящая глава в развитии прав человека в Китае" была выпущена пресс-канцелярией Госсовета КНР.

https://ria.ru/20210805/robot-stroitel-1744457873.html

китай

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2021

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китай