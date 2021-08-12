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Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года
Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года - РИА Новости, 12.08.2021
Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года
Ожидаемая средняя продолжительность жизни китайских граждан выросла с 67,8 года в 1981 году до 77,3 года в 2019 году, - свидетельствуют данные Белой книги,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:09
2021-08-12T14:09
2021-08-12T14:09
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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Ожидаемая средняя продолжительность жизни китайских граждан выросла с 67,8 года в 1981 году до 77,3 года в 2019 году, - свидетельствуют данные Белой книги, опубликованной в четверг.Белая книга "Всестороннее построение среднезажиточного общества: блестящая глава в развитии прав человека в Китае" была выпущена пресс-канцелярией Госсовета КНР.
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