https://ria.ru/20210812/prodazhi-1745478184.html

В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%

В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3% - РИА Новости, 12.08.2021

В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%

За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:06

2021-08-12T14:06

2021-08-12T14:06

россия-китай: главное

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китай

авто

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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Китая.Согласно данным, в январе-июле текущего года продажи пассажирских автомобилей увеличились на 21,2% в годовом выражении и достигли 11,56 миллиона авто.Только в июле этого года было продано 1,86 миллиона автомобилей, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

https://ria.ru/20210812/avtomobili-1745440920.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, авто