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В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%
В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3% - РИА Новости, 12.08.2021
В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%
За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:06
2021-08-12T14:06
2021-08-12T14:06
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китай
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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Китая.Согласно данным, в январе-июле текущего года продажи пассажирских автомобилей увеличились на 21,2% в годовом выражении и достигли 11,56 миллиона авто.Только в июле этого года было продано 1,86 миллиона автомобилей, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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экономика, китай, авто