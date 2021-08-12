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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210812/prodazhi-1745478184.html
В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%
В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3% - РИА Новости, 12.08.2021
В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%
За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:06
2021-08-12T14:06
россия-китай: главное
экономика
китай
авто
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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Китая.Согласно данным, в январе-июле текущего года продажи пассажирских автомобилей увеличились на 21,2% в годовом выражении и достигли 11,56 миллиона авто.Только в июле этого года было продано 1,86 миллиона автомобилей, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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экономика, китай, авто
14:06 12.08.2021
 

В Китае за семь месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 19,3%

© Depositphotos / SIphotographyПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / SIphotography
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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За семь месяцев 2021 года продажи автомобилей в Китае выросли на 19,3% в годовом исчислении до 14,76 миллиона, - свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей Китая.
Согласно данным, в январе-июле текущего года продажи пассажирских автомобилей увеличились на 21,2% в годовом выражении и достигли 11,56 миллиона авто.
Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
10:39Россия-Китай: Главное
Продажи китайских автомобилей в России в июле выросли на 84%
Только в июле этого года было продано 1,86 миллиона автомобилей, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайАвто
 
 
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