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Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 12.08.2021

Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Иркутской области приговорили к 100 часам обязательных работ за публикацию фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка", сообщает... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:15

2021-08-12T09:15

2021-08-12T11:43

происшествия

иркутская область

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителя Иркутской области приговорили к 100 часам обязательных работ за публикацию фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка", сообщает областная прокуратура.По данным ведомства, 7 мая 2020 года 32-летний мужчина загрузил на сайт шествия "фотоизображение нацистского командира, признанного изменником Родины и приговоренного к смертной казни".Его признали виновным по части третьей статьи 354.1 Уголовного кодекса — "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично". Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.На прошлой неделе в суд ушло аналогичное дело в отношении 17-летнего жителя Иркутской области.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера и других.Выяснилось, что снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. Следствие считает, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом россиян возбудили уголовные дела.

https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html

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происшествия, иркутская область, россия