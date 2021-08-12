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Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 12.08.2021
Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Жителя Иркутской области приговорили к 100 часам обязательных работ за публикацию фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка", сообщает... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:15
2021-08-12T11:43
происшествия
иркутская область
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителя Иркутской области приговорили к 100 часам обязательных работ за публикацию фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка", сообщает областная прокуратура.По данным ведомства, 7 мая 2020 года 32-летний мужчина загрузил на сайт шествия "фотоизображение нацистского командира, признанного изменником Родины и приговоренного к смертной казни".Его признали виновным по части третьей статьи 354.1 Уголовного кодекса — "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично". Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.На прошлой неделе в суд ушло аналогичное дело в отношении 17-летнего жителя Иркутской области.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера и других.Выяснилось, что снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. Следствие считает, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом россиян возбудили уголовные дела.
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происшествия, иркутская область, россия
09:15 12.08.2021 (обновлено: 11:43 12.08.2021)
 
Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Иркутский суд приговорил мужчину к ста часам работ за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителя Иркутской области приговорили к 100 часам обязательных работ за публикацию фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка", сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, 7 мая 2020 года 32-летний мужчина загрузил на сайт шествия "фотоизображение нацистского командира, признанного изменником Родины и приговоренного к смертной казни".
Его признали виновным по части третьей статьи 354.1 Уголовного кодекса — "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично". Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
На прошлой неделе в суд ушло аналогичное дело в отношении 17-летнего жителя Иркутской области.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" прошло в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера, руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера и других.
Выяснилось, что снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. Следствие считает, что они преследовали цель "одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге". Против участвовавших в этом россиян возбудили уголовные дела.
Бывший военнослужащий карательного полка СС Варяг Г.А. Бурбело
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