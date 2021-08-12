https://ria.ru/20210812/presnya-1745537787.html
Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни
Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни - РИА Новости, 12.08.2021
Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни
В Москве полным ходом идут работы по комплексному благоустройству Красной Пресни и парка Декабрьского восстания.
2021-08-12T19:30
2021-08-12T19:30
2021-08-12T19:30
видео
москва
благоустройство
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745537242_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8773c35ce9f985302b0fe3280ca2604b.jpg
Уже выполнено более 60% работ. На объектах трудятся свыше 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Завершить работы планируется до конца августа 2021 года. От Красной Пресни до ТТК высадят деревья и кустарники, обустроят удобные тротуары. Освещать шоссе будут современные фонари с мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю, чтобы освободить небо от сплетения проводов.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745537242_115:0:595:360_1920x0_80_0_0_2475e0c32fda7bd1629a48344a79d5fe.jpg
Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни
В Москве полным ходом идут работы по комплексному благоустройству Красной Пресни и парка Декабрьского восстания. Уже выполнено более 60% работ. На объектах трудятся свыше 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Завершить работы планируется до конца августа 2021 года. От Красной Пресни до ТТК высадят деревья и кустарники, обустроят удобные тротуары. Освещать шоссе будут современные фонари с мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю, чтобы освободить небо от сплетения проводов.
2021-08-12T19:30
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, благоустройство, городское хозяйство москвы, видео
Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни
В Москве полным ходом идут работы по комплексному благоустройству Красной Пресни и парка Декабрьского восстания.