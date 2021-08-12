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Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни

Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни - РИА Новости, 12.08.2021

Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни

В Москве полным ходом идут работы по комплексному благоустройству Красной Пресни и парка Декабрьского восстания.

2021-08-12T19:30

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Уже выполнено более 60% работ. На объектах трудятся свыше 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Завершить работы планируется до конца августа 2021 года. От Красной Пресни до ТТК высадят деревья и кустарники, обустроят удобные тротуары. Освещать шоссе будут современные фонари с мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю, чтобы освободить небо от сплетения проводов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Удобные тротуары и современные фонари: обустройство Красной Пресни В Москве полным ходом идут работы по комплексному благоустройству Красной Пресни и парка Декабрьского восстания. Уже выполнено более 60% работ. На объектах трудятся свыше 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Завершить работы планируется до конца августа 2021 года. От Красной Пресни до ТТК высадят деревья и кустарники, обустроят удобные тротуары. Освещать шоссе будут современные фонари с мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю, чтобы освободить небо от сплетения проводов. 2021-08-12T19:30 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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