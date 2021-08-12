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Новосибирцу грозит пожизненный срок за жестокое убийство дедушки

Новосибирцу грозит пожизненный срок за жестокое убийство дедушки - РИА Новости, 12.08.2021

Новосибирцу грозит пожизненный срок за жестокое убийство дедушки

Сорокапятилетний житель Новосибирска пойдет под суд за жестокое убийство своего 91-летнего дедушки, который укорил внука за злоупотребление спиртным, сообщает в РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:46

2021-08-12T12:46

2021-08-12T12:46

происшествия

новосибирская область

новосибирск

новосибирский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 12 авг – РИА Новости. Сорокапятилетний житель Новосибирска пойдет под суд за жестокое убийство своего 91-летнего дедушки, который укорил внука за злоупотребление спиртным, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области."Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 26 по 28 февраля этого года обвиняемый находился в Новосибирске в квартире своего 91-летнего деда, где во время ссоры нанес ему не менее 13 ударов руками и ногами в разные части тела."Мотивом преступления явилось недовольство пожилого родственника поведением внука, который, по его мнению, часто злоупотреблял спиртными напитками", - сообщили в прокуратуре.После этого, сообщили в ведомстве, мужчина взял горячий утюг и приложил его не менее десяти раз к разным частям тела потерпевшего. Дедушка скончался на месте преступления от причиненных телесных повреждений."Вину в содеянном обвиняемый признал частично. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Санкцией части 2 статьи 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201206/podrostok-1587906718.html

https://ria.ru/20210705/srok-1739979969.html

новосибирская область

новосибирск

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