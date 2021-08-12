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На Ямале три человека погибли при пожаре в доме
На Ямале три человека погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 12.08.2021
На Ямале три человека погибли при пожаре в доме
Три человека погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:26
2021-08-12T09:28
происшествия
тазовский район
лабытнанги
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в ночь на 12 августа загорелся двухэтажный деревянный дом в селе Антипаюта. При тушении пожара обнаружены тела трех взрослых человек, четверо пострадавших госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, еще двое, по информации СУСК, находятся на амбулаторном лечении."Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Как написал на своей странице в Instagram глава Тазовского района Василий Паршаков, дом сгорел полностью. Сейчас, по его словам, всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, также будет оказана материальная помощь и выделены предметы первой необходимости.В ночь на понедельник такой же двухэтажный деревянный дом загорелся в городе Лабытнанги, погибли пять человек.
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тазовский район
лабытнанги
россия
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происшествия, тазовский район, лабытнанги, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:26 12.08.2021 (обновлено: 09:28 12.08.2021)
 
На Ямале три человека погибли при пожаре в доме

На Ямале три человека погибли и шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, в ночь на 12 августа загорелся двухэтажный деревянный дом в селе Антипаюта. При тушении пожара обнаружены тела трех взрослых человек, четверо пострадавших госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, еще двое, по информации СУСК, находятся на амбулаторном лечении.
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"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Как написал на своей странице в Instagram глава Тазовского района Василий Паршаков, дом сгорел полностью. Сейчас, по его словам, всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, также будет оказана материальная помощь и выделены предметы первой необходимости.
В ночь на понедельник такой же двухэтажный деревянный дом загорелся в городе Лабытнанги, погибли пять человек.
 
ПроисшествияТазовский районЛабытнангиСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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