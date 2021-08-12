https://ria.ru/20210812/pozhar-1745429931.html

На Ямале три человека погибли при пожаре в доме

На Ямале три человека погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 12.08.2021

На Ямале три человека погибли при пожаре в доме

Три человека погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:26

2021-08-12T09:26

2021-08-12T09:28

происшествия

тазовский район

лабытнанги

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в ночь на 12 августа загорелся двухэтажный деревянный дом в селе Антипаюта. При тушении пожара обнаружены тела трех взрослых человек, четверо пострадавших госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, еще двое, по информации СУСК, находятся на амбулаторном лечении."Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Как написал на своей странице в Instagram глава Тазовского района Василий Паршаков, дом сгорел полностью. Сейчас, по его словам, всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, также будет оказана материальная помощь и выделены предметы первой необходимости.В ночь на понедельник такой же двухэтажный деревянный дом загорелся в городе Лабытнанги, погибли пять человек.

https://ria.ru/20210810/koty-1745250557.html

тазовский район

лабытнанги

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тазовский район, лабытнанги, следственный комитет россии (ск рф), россия