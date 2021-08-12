16:36 12.08.2021 (обновлено: 16:53 12.08.2021)
Экс-мэра Красноярска Пимашкова похоронят рядом с женой
Администрация Красноярска: экс-мэра Примашкова похоронят 17 августа рядом с женой
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Похороны бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова, возглавлявшего город в течение 15 лет c 1996 года и скончавшегося на 74-м году жизни, состоятся во вторник в Красноярске, сообщили РИА Новости в администрации города.
В четверг депутат краевого парламента Илья Зайцев в своем аккаунте в Instagram сообщил о смерти Пимашкова.
"Прощание состоится во вторник, 17 августа в Большом концертном зале. После Петр Иванович будет похоронен на городском кладбище Бадалык на аллее Славы рядом с супругой", - сказала собеседница агентства.
Петр Пимашков был назначен на пост исполняющего главы Красноярска в 1996 году, а в конце того же года избран главой администрации города. В 2000 году повторно избран мэром, в марте 2004 года избран главой в третий раз, в марте 2008 года стал мэром в четвертый раз. В декабре 2011 года избран депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В связи с этим добровольно сложил с себя полномочия главы города. В сентябре 2016 года во второй раз избран депутатом.
Пимашков прославился своими проектами благоустройства Красноярска, в народе его называли "Петр Фонтаныч".
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкБывший мэр Красноярска Петр Пимашков (в центре) во время празднования 380-летия Красноярска
Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков (в центре) во время празднования 380-летия Красноярска