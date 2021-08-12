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Экс-мэра Красноярска Пимашкова похоронят рядом с женой

Экс-мэра Красноярска Пимашкова похоронят рядом с женой - РИА Новости, 12.08.2021

Экс-мэра Красноярска Пимашкова похоронят рядом с женой

Похороны бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова, возглавлявшего город в течение 15 лет c 1996 года и скончавшегося на 74-м году жизни, состоятся во вторник в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:36

2021-08-12T16:36

2021-08-12T16:53

общество

красноярск

единая россия

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Похороны бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова, возглавлявшего город в течение 15 лет c 1996 года и скончавшегося на 74-м году жизни, состоятся во вторник в Красноярске, сообщили РИА Новости в администрации города.В четверг депутат краевого парламента Илья Зайцев в своем аккаунте в Instagram сообщил о смерти Пимашкова.Петр Пимашков был назначен на пост исполняющего главы Красноярска в 1996 году, а в конце того же года избран главой администрации города. В 2000 году повторно избран мэром, в марте 2004 года избран главой в третий раз, в марте 2008 года стал мэром в четвертый раз. В декабре 2011 года избран депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В связи с этим добровольно сложил с себя полномочия главы города. В сентябре 2016 года во второй раз избран депутатом.Пимашков прославился своими проектами благоустройства Красноярска, в народе его называли "Петр Фонтаныч".

красноярск

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2021

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общество, красноярск, единая россия, госдума рф