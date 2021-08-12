https://ria.ru/20210812/podmoskove-1745507748.html
В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб
В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб - РИА Новости, 12.08.2021
В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб
Три фуры столкнулись в Подмосковье, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:54
2021-08-12T16:54
2021-08-12T16:54
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Три фуры столкнулись в Подмосковье, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."На 54-м километре автодороги "Балтия" в Подмосковье произошло столкновение трех фур, один человек погиб, двое пострадали, проводится проверка", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб
ГУМВД: один человек погиб, двое пострадали при столкновении трех фур в Подмосковье