https://ria.ru/20210812/podmoskove-1745507748.html

В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб

В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб - РИА Новости, 12.08.2021

В Подмосковье столкнулись три фуры, один человек погиб

Три фуры столкнулись в Подмосковье, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:54

2021-08-12T16:54

2021-08-12T16:54

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Три фуры столкнулись в Подмосковье, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."На 54-м километре автодороги "Балтия" в Подмосковье произошло столкновение трех фур, один человек погиб, двое пострадали, проводится проверка", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)