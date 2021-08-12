https://ria.ru/20210812/perevozka-1745456109.html

Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке

Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке

На Курильское озеро, где упал вертолет, во время туристического сезона ежедневно прилетает 5-7 бортов, в основном "Витязь-Аэро", рассказал губернатор... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:57

2021-08-12T11:57

2021-08-12T11:57

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

ми-8

вертолеты

владимир солодов

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Курильское озеро, где упал вертолет, во время туристического сезона ежедневно прилетает 5-7 бортов, в основном "Витязь-Аэро", рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Компания "Витязь-Аэро" - это крупнейший вертолетный перевозчик. Дело в том, что на Камчатке основные перевозки именно вертолетные ввиду того, что сами взлетно-посадочные полосы носят достаточно изношенный характер, в большом количестве населенных пунктов их нет вовсе", - рассказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что парк компании "Витязь-Аэро" состоит из 26 вертолетов, в основном Ми-8.Власти Камчатки еще год назад запланировали минимизировать вертолетные перевозки, так как они дорогие и небезопасные, заявил губернатор региона Владимир Солодов.Губернатор добавил, что вместо этого планируется развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию."Это наш план, который позволит нам вертолетные экскурсии - по крайней мере, чтобы они не были безальтернативными. Сейчас другого варианта попасть на такие места, как Курильское озеро Долины гейзеров, а также по большому количеству социально значимых маршрутов, к сожалению, нет", - пояснил он.

https://ria.ru/20210812/korzhenevskiy-1745438254.html

https://ria.ru/20210812/padenie-1745452317.html

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, вертолеты, владимир солодов, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае