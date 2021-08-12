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Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке
Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке
На Курильское озеро, где упал вертолет, во время туристического сезона ежедневно прилетает 5-7 бортов, в основном "Витязь-Аэро", рассказал губернатор... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:57
2021-08-12T11:57
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
ми-8
вертолеты
владимир солодов
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Курильское озеро, где упал вертолет, во время туристического сезона ежедневно прилетает 5-7 бортов, в основном "Витязь-Аэро", рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Компания "Витязь-Аэро" - это крупнейший вертолетный перевозчик. Дело в том, что на Камчатке основные перевозки именно вертолетные ввиду того, что сами взлетно-посадочные полосы носят достаточно изношенный характер, в большом количестве населенных пунктов их нет вовсе", - рассказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что парк компании "Витязь-Аэро" состоит из 26 вертолетов, в основном Ми-8.Власти Камчатки еще год назад запланировали минимизировать вертолетные перевозки, так как они дорогие и небезопасные, заявил губернатор региона Владимир Солодов.Губернатор добавил, что вместо этого планируется развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию."Это наш план, который позволит нам вертолетные экскурсии - по крайней мере, чтобы они не были безальтернативными. Сейчас другого варианта попасть на такие места, как Курильское озеро Долины гейзеров, а также по большому количеству социально значимых маршрутов, к сожалению, нет", - пояснил он.
https://ria.ru/20210812/korzhenevskiy-1745438254.html
https://ria.ru/20210812/padenie-1745452317.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, вертолеты, владимир солодов, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:57 12.08.2021
 
Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке

Глава Камчатского края Солодов: в регионе планировали минимизировать вертолетные перевозки год назад

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Курильское озеро, где упал вертолет, во время туристического сезона ежедневно прилетает 5-7 бортов, в основном "Витязь-Аэро", рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Выживший при падении Ми-8 экономист рассказал, что ему очень повезло
"Компания "Витязь-Аэро" - это крупнейший вертолетный перевозчик. Дело в том, что на Камчатке основные перевозки именно вертолетные ввиду того, что сами взлетно-посадочные полосы носят достаточно изношенный характер, в большом количестве населенных пунктов их нет вовсе", - рассказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что парк компании "Витязь-Аэро" состоит из 26 вертолетов, в основном Ми-8.
"Основные перевозки сейчас в пиковый туристический сезон, конечно, носят туристический характер. Я хочу отметить, что Курильское озеро, где произошла трагедия, это жемчужина Камчатки. В такой сезон, как сейчас, ежедневно туда прилетает 5-7 бортов, основные - это как раз "Витязь-Аэро", - добавил он.
Власти Камчатки еще год назад запланировали минимизировать вертолетные перевозки, так как они дорогие и небезопасные, заявил губернатор региона Владимир Солодов.
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
11:39
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе
"Год назад мы начали проработку туристического кластера и задачу перед собой ставим уйти - или по крайней мере минимизировать - вертолетные перевозки сюда, поскольку они дорогие и, как мы видим из сегодняшнего дня, к сожалению, не безопасные", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор добавил, что вместо этого планируется развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию.
"Это наш план, который позволит нам вертолетные экскурсии - по крайней мере, чтобы они не были безальтернативными. Сейчас другого варианта попасть на такие места, как Курильское озеро Долины гейзеров, а также по большому количеству социально значимых маршрутов, к сожалению, нет", - пояснил он.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМи-8ВертолетыВладимир СолодовРоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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