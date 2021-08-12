12:05 12.08.2021 (обновлено: 14:04 12.08.2021)
В ГД внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Период службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, соответствующий законопроект внесла в Думу "Единая Россия".
Об этом сообщил руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента и один из авторов документа Сергей Неверов.
Подобный законопроект разработали и в ЛДПР, его уже опубликовали в думской базе данных.
Как напомнил Неверов, сегодня россияне имеют право досрочно выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста — для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37 лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
"Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном", — добавил депутат.
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Неверов разъяснил, что сейчас гражданин, отслуживший два года срочной службы в армии и далее непрерывно работавший, к 60 годам "никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу — службе Родине".
В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 января 2022 года. Таким образом, уже в следующем году граждане, достигшие 60-летнего возраста и выработавшие 42 года стажа с учетом срочной службы в армии, смогут досрочно выйти на пенсию.
Авторами законопроекта выступили сенаторы и депутаты от "Единой России" Андрей Турчак, Андрей Исаев, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Михаил Тарасенко, Виктор Бондарев.
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