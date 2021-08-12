https://ria.ru/20210812/pensiya-1745457398.html

В ГД внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии

В ГД внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии - РИА Новости, 12.08.2021

В ГД внесли проект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии

Период службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, соответствующий законопроект внесла в Думу "Единая Россия". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:05

2021-08-12T12:05

2021-08-12T14:04

общество

владимир шаманов

единая россия

госдума рф

лдпр

виктор бондарев

михаил тарасенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Период службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, соответствующий законопроект внесла в Думу "Единая Россия".Об этом сообщил руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента и один из авторов документа Сергей Неверов.Подобный законопроект разработали и в ЛДПР, его уже опубликовали в думской базе данных.Как напомнил Неверов, сегодня россияне имеют право досрочно выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста — для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37 лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин."Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период — период нахождения на больничном", — добавил депутат.Неверов разъяснил, что сейчас гражданин, отслуживший два года срочной службы в армии и далее непрерывно работавший, к 60 годам "никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу — службе Родине".В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 января 2022 года. Таким образом, уже в следующем году граждане, достигшие 60-летнего возраста и выработавшие 42 года стажа с учетом срочной службы в армии, смогут досрочно выйти на пенсию.Авторами законопроекта выступили сенаторы и депутаты от "Единой России" Андрей Турчак, Андрей Исаев, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Михаил Тарасенко, Виктор Бондарев.

https://ria.ru/20210808/pensiya-1744924020.html

https://ria.ru/20210803/pensiya-1744086696.html

https://ria.ru/20210729/pensii-1743423232.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир шаманов, единая россия, госдума рф, лдпр, виктор бондарев, михаил тарасенко