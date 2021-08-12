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Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм"
Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм" - РИА Новости, 12.08.2021
Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм"
Украинские власти портят отношения с Россией, в то время как Киев по-прежнему зависим от торговли с Москвой, заявил в беседе с Четвертым каналом украинский... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:43
2021-08-12T16:19
экономика
в мире
украина
киев
москва
геннадий москаль
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские власти портят отношения с Россией, в то время как Киев по-прежнему зависим от торговли с Москвой, заявил в беседе с Четвертым каналом украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль."Газ покупаем, электрику берем, дизтопливо берем, ядерное топливо. Слушайте, или находим альтернативу, или немного патриотизм свой прочь. &lt;…&gt; Вы определитесь", — сказал он.По мнению генерала, украинские власти не думают о последствиях, называя Россию "страной-агрессором". Москаль подчеркнул, что в Киеве случится коллапс, если Москва решит "перекрыть краник"."Цены поднимутся, будем за криптовалюту покупать сжиженный газ, дизтопливо и бензин", — заключил он.Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", в 2015 году. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона, в свою очередь, называет эти нападки неприемлемыми и необоснованными. Также Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
https://ria.ru/20210812/ukraina-1745414667.html
https://ria.ru/20210812/russkiy-1745426558.html
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экономика, в мире, украина, киев, москва, геннадий москаль, россия
15:43 12.08.2021 (обновлено: 16:19 12.08.2021)
 
Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм"

Украинский генерал Москаль раскритиковал Киев за попытки противостоять Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские власти портят отношения с Россией, в то время как Киев по-прежнему зависим от торговли с Москвой, заявил в беседе с Четвертым каналом украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
"Газ покупаем, электрику берем, дизтопливо берем, ядерное топливо. Слушайте, или находим альтернативу, или немного патриотизм свой прочь. <…> Вы определитесь", — сказал он.
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По мнению генерала, украинские власти не думают о последствиях, называя Россию "страной-агрессором". Москаль подчеркнул, что в Киеве случится коллапс, если Москва решит "перекрыть краник".
"Цены поднимутся, будем за криптовалюту покупать сжиженный газ, дизтопливо и бензин", — заключил он.
Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", в 2015 году. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона, в свою очередь, называет эти нападки неприемлемыми и необоснованными. Также Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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