https://ria.ru/20210812/patriotizm-1745494935.html

Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм"

Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм" - РИА Новости, 12.08.2021

Украинский генерал рассказал, как Москва накажет Киев за "патриотизм"

Украинские власти портят отношения с Россией, в то время как Киев по-прежнему зависим от торговли с Москвой, заявил в беседе с Четвертым каналом украинский... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:43

2021-08-12T15:43

2021-08-12T16:19

экономика

в мире

украина

киев

москва

геннадий москаль

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские власти портят отношения с Россией, в то время как Киев по-прежнему зависим от торговли с Москвой, заявил в беседе с Четвертым каналом украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль."Газ покупаем, электрику берем, дизтопливо берем, ядерное топливо. Слушайте, или находим альтернативу, или немного патриотизм свой прочь. <…> Вы определитесь", — сказал он.По мнению генерала, украинские власти не думают о последствиях, называя Россию "страной-агрессором". Москаль подчеркнул, что в Киеве случится коллапс, если Москва решит "перекрыть краник"."Цены поднимутся, будем за криптовалюту покупать сжиженный газ, дизтопливо и бензин", — заключил он.Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", в 2015 году. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона, в свою очередь, называет эти нападки неприемлемыми и необоснованными. Также Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.

https://ria.ru/20210812/ukraina-1745414667.html

https://ria.ru/20210812/russkiy-1745426558.html

украина

киев

москва

россия

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экономика, в мире, украина, киев, москва, геннадий москаль, россия