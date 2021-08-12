https://ria.ru/20210812/padenie-1745458221.html

К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами

К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами - РИА Новости, 12.08.2021

К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами

Ми-8 Минобороны с тремя подводными аппаратами направлен к месту крушения вертолета на Камчатке для поисковых работ, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:10

2021-08-12T12:10

2021-08-12T14:31

происшествия

петропавловск-камчатский

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ми-8 Минобороны с тремя подводными аппаратами направлен к месту крушения вертолета на Камчатке для поисковых работ, сообщили в МО РФ.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь Аэро" в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае