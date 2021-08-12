https://ria.ru/20210812/padenie-1745458221.html
К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами
К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами - РИА Новости, 12.08.2021
К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами
Ми-8 Минобороны с тремя подводными аппаратами направлен к месту крушения вертолета на Камчатке для поисковых работ, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:10
2021-08-12T12:10
2021-08-12T14:31
происшествия
петропавловск-камчатский
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ми-8 Минобороны с тремя подводными аппаратами направлен к месту крушения вертолета на Камчатке для поисковых работ, сообщили в МО РФ.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь Аэро" в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
12:10 12.08.2021 (обновлено: 14:31 12.08.2021)
К месту падения Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами
Минобороны направило подводные аппараты к месту крушения Ми-8 на юге Камчатки