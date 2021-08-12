Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке Корженевский: капитан принял решение о посадке в сильный туман
© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский сообщил, что капитан принял решение о посадке в "чудовищные погодные условия": "не было видно ничего, кроме тумана".
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия, капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть. Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же - не было видно ничего, в буквальном смысле, кроме тумана", - сказал Корженевский в эфире телеканала "Россия 24".
"Думаю, что компетентные органы на этот вопрос должны ответить, пока он не утонул вместе с вертолетом", - добавил мужчина.