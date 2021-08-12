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Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе - РИА Новости, 12.08.2021
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе
Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский сообщил, что капитан принял решение о посадке в "чудовищные погодные условия": "не было... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:39
2021-08-12T11:39
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский сообщил, что капитан принял решение о посадке в "чудовищные погодные условия": "не было видно ничего, кроме тумана".В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Думаю, что компетентные органы на этот вопрос должны ответить, пока он не утонул вместе с вертолетом", - добавил мужчина.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:39 12.08.2021
 
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке Корженевский: капитан принял решение о посадке в сильный туман

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке Николай Корженевский сообщил, что капитан принял решение о посадке в "чудовищные погодные условия": "не было видно ничего, кроме тумана".
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия, капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть. Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же - не было видно ничего, в буквальном смысле, кроме тумана", - сказал Корженевский в эфире телеканала "Россия 24".
"Думаю, что компетентные органы на этот вопрос должны ответить, пока он не утонул вместе с вертолетом", - добавил мужчина.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМи-8РоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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