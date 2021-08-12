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В Кирове вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на таксиста
В Кирове вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на таксиста - РИА Новости, 12.08.2021
В Кирове вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на таксиста
Мужчина, напавший с ножом на водителя такси в Кирове, проведет 5 лет в исправительной колонии особого режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:45
2021-08-12T10:45
2021-08-12T10:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
киров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на водителя такси в Кирове, проведет 5 лет в исправительной колонии особого режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2020 года 28-летний мужчина в ходе конфликта с водителем такси в салоне автомобиля достал нож и нанес не менее пяти ударов в шею и тело потерпевшего. Таксист оказал активное сопротивление, смог выйти из автомобиля и обратиться за помощью к наряду вневедомственной охраны. Водитель такси был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили местонахождение обвиняемого. Он был задержан.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)."В ходе следствия вину в совершенном преступлении мужчина признал. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия
10:45 12.08.2021 (обновлено: 10:46 12.08.2021)
В Кирове вынесли приговор мужчине, напавшему с ножом на таксиста
Мужчине, напавшему с ножом на таксиста в Кирове, дали пять лет исправительной колонии особого режима