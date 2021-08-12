https://ria.ru/20210812/moskva-1745434788.html

Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения

Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения - РИА Новости, 12.08.2021

Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения

Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:04

2021-08-12T10:04

2021-08-12T10:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За ночь в разных районах столицы выпало от 11 до 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано на северо-востоке. На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла. По прогнозам синоптиков, сегодня возможны кратковременные дожди", - говорится в сообщении.Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство бригад Мосводостока.

https://ria.ru/20210811/teploseti-1745289145.html

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общество, москва, мосводосток, городское хозяйство москвы