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Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения
Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения - РИА Новости, 12.08.2021
Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения
Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:04
2021-08-12T10:04
2021-08-12T10:04
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За ночь в разных районах столицы выпало от 11 до 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано на северо-востоке. На работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла. По прогнозам синоптиков, сегодня возможны кратковременные дожди", - говорится в сообщении.Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство бригад Мосводостока.
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общество, москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения
Власти Москвы: непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения